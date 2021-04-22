去年加入自由黨榮譽主席田北俊牽頭的「希望聯盟」、出選立法會選舉的香港大學政治與公共行政學系榮譽講師袁彌昌，擬籌組學者平台，回應時局。該平台現已有8人加入，包括運輸及房屋局前局長、教育大學公共行政學研究講座教授張炳良，及教育大學副校長呂大樂等。袁彌昌指，籌組平台並非組黨，與參選無關。

《香港01》報道，袁彌昌擬籌組學者平台，但否認與選舉有關。袁彌昌接受《蘋果》查詢時表示，現時議會作用甚少，形容不論對政策是贊成及反對沒甚意義， 直言中央有權提出相關改革，但對香港實際情況未必全面了解，惟建制派未必能發揮作用，故他希望籌組平台，邀請學者加入，系統性研究及分析刻下公共行政、政治制度改革，以至日後香港發展路向，並提出對現時香港局勢的具體建議等。

袁透露，除學者如教育大學公共行政學研究講座教授張炳良、教育大學副校長呂大樂外，也有邀請評論員加入，形容平台類似早前結束營運、由本地學者組成的公共政策智庫「新力量網絡」。他指現時有8人參與平台，並強調今次籌組學者平台並非組黨，與是否參選無關。

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