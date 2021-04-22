政府上月要求全港堂食食肆於5月1日前加強通風，以達到每小時至少換氣6次。食肆換氣量規定工作小組主席源栢樑表示，政府早前邀請數名專家成立小組協助業界提升通風量，部份大型或高檔食肆、酒店餐廳空間大，可以調節現時機組來提升換氣量，或用空氣清新機作為替代方案，認為並不複雜，但當中牽涉簽註證明書的人手問題和機組購入問題，小組成立後已與食肆團體和空氣清新機供應商、工程承辦商團體商討跟進，但部份食肆仍在觀望，或不懂如何做，認為有需要加強教育，令食肆知道如何尋找合適承辦商。

源栢樑引述通風設備的承辦商指，目前有5,000張證明書仍在處理，相信有6,000至7,000間食肆能夠完成改善通風的程序。他指，疫情始終不等人，限期訂得早或遲都會有人討論，如食肆因為趕不及買機或做工程，可向食環署申請延期，稱食環署都不想懲罰食肆，只是希望提升換氣量，令飲食空間更安全。

香港註冊通風系統承建商協會蕭一鳴則指，自有新規定後，其公司每日都收到十多宗有關換氣的查詢，指協會已呼籲其他不是主要做簽發證明書的會員協助。他說，如果食肆只是裝空氣清新機，承辦商可按清新機的牌子、店舖面積估算換氣量是否足夠，之後便可簽發證明書，每人每日可以簽十多張證明書。

他亦指，現時市面仍有很多空氣清新機供應，相信「肯搞就搞得掂」，但很多小型食肆仍在觀察，希望找到最平價的空氣清新機，結果拖慢了進度。他指，部份市面最平價的空氣清新機要6月才到貨，相信要去到6月尾，才有8至9成食肆完成提升換氣，指現時的時間「好忟」，相信處方都會容許證明已買空氣清新機的食肆延期，希望限期前有4,000至5,000間已經提升換氣量。

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