網名「正義姐」的撐警特殊學校教師藍雪寶，前年在Facebook分享當選區議員陳梓維的資料，圖片上寫着「智障高票當選」，更寫道：「我同學生講，大家多條出路啦！」又以「曱甴」稱呼科大學生和分享標題為「這班『醫護』叫禽獸！」的評論文章，日前收到教育局的警告信，指其言論粗鄙和冒犯，涉及專業失德，警告如有再犯會考慮取消其教師註冊。

據《蘋果》接獲的教育局警告信，藍雪寶涉及至少4項不恰當言論，包括前年2月3日分享網媒「幫港出聲」標題為「這班『醫護』叫禽獸！」的文章。

簡體字fb留侮辱性言論 網傳短訊質疑楊潤雄不符愛國者要求

至當年11月26日，身為輕度智障兒童學校教師的藍更貼出載有當選區議員的陳梓維資料和「智障高票當選」字眼的圖片，並寫道：「我同學生講，大家多條出路啦！」，翌日她再重貼該圖片，並加上「选（選）民白痴，高官低能，而家連区议员（區議員）而（都）智障……」的評論。

藍雪寶另一項不當言論，是分享一段「網友」提供的片段，並指「科大美心食堂，曱甴不但霸着桌子，还（還）不让（讓）別的同学（學）吃饭（飯）。」

網上流傳藍雪寶短訊，指在時代廣場被襲後不斷遭「對家」投訴，想不到其言論會與「黑警死全家」（早前被處分教師言論）同級，又質疑教育局局長楊潤雄是否符合「愛國者治港」要求。

藍及友人曾「和你Lunch」踩場與人爭執 被控傷人打鬥

資料顯示，去年2月21日有市民在銅鑼灣時代廣場發起「和你Lunch」，藍雪寶與同伴帶國旗踩場抗議，其間與示威者爭執，一名聽障男生被指多次用手機毆打藍的頭部，而與藍同行的女商人則涉推撞在場人士並以國旗施襲，兩人分別被控傷人及打鬥罪。

教育局：再犯可能會釘牌

教育局發言人表示不會評論個別個案，僅稱局方十分重視教師的專業操守，每宗涉及教師失德或違法的個案，都會按照既定程序嚴肅處理，並在查明屬實後作出懲處。發言人稱，如情況嚴重會考慮取消教師註冊，如未至取消註冊的程度，則會按個案的性質和嚴重性，發譴責信、警告信或勸喻信等，提醒教師必須秉持專業操守，再犯可能會被取消註冊。

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