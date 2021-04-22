民陣前年12月發起「國際人權日遊行」，警員當天在灣仔截停一名運輸工人，搜出一把刀、螺絲批及鐵指環。運輸工否認管有違禁武器等三罪，惟案件經審訊後，裁判官劉綺雲今裁決指不相信被告稱行山刀是買給朋友、以及需要更換家中螺絲批的說法，認為被告藏有涉案武器，目的是傷人及損壞財產，裁定被告三罪成立，還柙候判。

被告陳柏賢（27歲）被控於前年12月8日在灣仔柯布連道與告士打道交界管有適合作非法用途的工具並有所意圖、管有攻擊性武器並有所意圖，以及管有違禁武器共三罪。

被告自辯稱，由於事發前一日發現家中螺絲批損壞，故案發當日順便購入螺絲批，再買一把行山刀給朋友，然後到港島參加遊行。但他在皇室堡等候近一小時，感到疲累，想乘港鐵回家，惟行至灣仔現場時被警方截停。

警質問「啲刀喺咪用嚟捅我同事」

他稱一直與警員合作，打算向警員解釋行山刀是買給朋友，惟其間突有一名手持雷明燈槍的警員行近並大聲質問謂：「啲刀喺咪用嚟捅我同事？」由於他感到緊張，故沒再向警員解釋詳情。至於涉案鐵指環，被告解釋是鎖匙扣裝飾，由朋友六年前贈送。

裁判官劉綺雲今裁決時指，控方證人誠實可靠，接受盤問下沒有動搖。即使警員證人未能記起案中細節，但這僅是細節問題，並不影響證人證供的質素。

劉官認為被告說法不可信亦不可靠，直指被告既然感到疲累，為何仍依循遊行路線向金鐘方向行去，而非反方向行去較近的天后，如此可避開遊行人潮，減低突發風險。

不認為警員會做出影響同袍查問工作的舉動

劉官又指，被告聲稱行山刀是新買，卻在半年後才向店員查詢有沒有收據；對方答沒有，故被告未能提供單據。劉官不同意被告說法，認為被告被捕後預計有法律風險，理應致電向店方查詢，有關證據卻完全欠奉。

至於被告稱當時有警員大聲質問，故此才沒向警員說出行山刀是買給朋友的詳情，劉官亦不認為警員會做出影響同袍查問工作的舉動。

劉官指被告身處公眾遊行中，卻管有刀、螺絲批及鐵指環，唯一及合理推斷是用來傷人及損壞財物。而刀及螺絲批放在腰包，既易於隱藏，亦方便拿出，有關武器若擊中頭部更可致命，裁定被告三罪罪名成立。

劉官下令索閱被告背景報告，還柙至下月6日判刑。

【案件編號：ESCC2710/19】

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