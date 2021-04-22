譽宴集團早前傳出內部通告要求員工本月29日前接種疫苗，否則要停工。飲食及酒店業職工總會今日到譽宴位於觀塘的分店抗議，警方派多名便衣及軍裝警員到場監察，工會代表與譽宴分店負責人爭論時，負責人雖然多次強調是自願打針，卻一度脫口說「如果我冇工開，係咪你養我全家？」

打疫苗「係為國家、為香港、為自己飯碗、為老闆嘅啫」

工會今日一行4人到譽宴一酒樓抗議，該分店負責人葉先生一度緊握職工盟的道具爭論，聲言闖入私人地方要報警，又一度要求一眾記者出示證件，其後作罷。他回應提問時解釋全部員工是自願接種疫苗，公司有7成人包括他自己已接種，餘下3成人因身體不適等原因已提供醫生紙，暫時無伙計流失，「我哋咁做法都係為國家、為香港、為自己飯碗、為老闆嘅啫」，被問到是否不打針就無工開，他說「如果我冇工開，係咪你養我全家呢？」他個人支持接種疫苗。

職工盟總幹事蒙兆達質疑集團主席張家豪「通告用住先」之說，沒有釐清員工是否不打針就無工開，張有責任交代清楚員工權益，葉稱張若有交代會同伙計交代，「相信唔係同你交代」，蒙續說張的解釋含糊，葉辯護「點解唔解釋吓其他呢係咪？點解政府成日要求餐飲業打針呀？唔要求吓啲人搭巴士打針呀？（即係你覺得政府做法唔恰當？）政府要求我哋打針我支持。」他要求工會和傳媒離開，葉最後收下工會請願信並承諾轉交。警方今日派出至少4名便衣和5名軍裝警員在場監視。

本報正向譽宴集團查詢，暫未回覆。

工會指打疫苗具入侵性 不能與檢測戴罩相提並論

飲食及酒店業職工總會幹事何鴻興透露，本周接到約20名工友求助，多屬公司呼籲接種，查詢有何方法應對及打針影響等，但沒有一間如譽宴般不打針員工可能要停工。他不滿林鄭將食肆放寬措施綑綁疫苗接種，指飲食業很多員工比較年長和有長期病患，打針或有副作用，相當於「搵命搏」。

蒙兆達批評，張家豪聲稱當日通告「用住先」，「喂張通告用咗好多日啦喎」，要求張清楚交代若員工不打針會有何安排。對於譽宴指可提交醫生紙證明不適合接種，他表示醫生一般只會分析疫苗利弊，未必列明不能接種，然後將打針決定權交回病人，張家豪要求交醫生紙的做法是轉移視線和強人所難。他續指接種疫苗具入侵性，不能與做檢測和戴口罩相提並論，普通僱員都應該有權選擇。

工會設熱線籲舉報無良僱主

工會強烈譴責特首林鄭月娥推出所謂「疫苗氣泡」只為打針「谷數」，在百業蕭條之際以疫苗換生計是威脅打工仔和僱主，最後犧牲是無議價能力被迫就範的工人，呼籲老闆不要為了換取經營權限放寬而擺工人上檯，「冤有頭債有主，令大家受苦受害嘅係林鄭」。工會亦設熱線 9108 1499 ，呼籲舉報無良僱主。

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