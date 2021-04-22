政府透過修改選舉制度的綜合條例草案中，將選舉期間藉公開活動煽惑他人不投票、投白票的行為刑事化，熱血公民立法會議員鄭松泰會今日（22日）在立法會的條例草案委員會上要求政府交代「選舉期間」四字如何定義，以及若有人今日已呼籲港人投白票，又會否違法？政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光指，選舉期間是指選舉提名開始日至投票結束當日，但他同時提醒香港還有規管意圖顛覆國家、規管衝擊政權機關的《國安法》。

政府建議修訂《選舉（舞弊及非法行為）條例》，以規管操縱或破壞選舉的行為，建議訂明任何人在選舉期間內藉公開活動煽惑他人不投票、投白票或廢票，即屬干犯非法行為，最高可判囚3年。新民黨葉劉淑儀在會笑問，在月餅中「塞紙仔」呼籲他人不投票是否犯法？鄧忍光指，此行動屬於今次條例所講的「公開活動」。

鄧忍光回應民建聯柯創盛時又舉另一例子，指若有巿民在有人將選舉變成「變相公投」後，因為不想他人違憲違法，而呼籲他人不投票，有關呼籲他人不投票的行為，可被視為「合理辯解」。

「一票不投建制派」拉唔拉？ 鄧忍光：法律無定義建制派

鄭松泰則問到，若有人在選舉期間呼籲選民「一票不投建制派」，會否被視為犯法？鄧忍光則指難以評論鄭松泰的假設性問題，「因為『建制派』喺法律上無定義」。他又指，如選民在離開投票站後，高舉「五、一」手勢，會否被視為呼籲白票？鄧忍光指，難以評論個別行動是否等同呼籲投白票，又指作出任何檢控時，都要證明相關人士有犯法意圖，行為構成煽惑，「好難抽空去評論」。

建制派議員謝偉俊質疑，政府在《國安法》下，仍引入禁止投白票的修例，是「為做而做」和「變咗好擾民」，鄧忍光則稱，若然倚靠《國安法》進行規管，巿民將不知道政府想規管甚麼行為，認為今次修例可以令巿民明白甚麼選舉行為屬違法。

經民聯梁美芬會上表示，留意到今次修例並無如《國歌法》、《國旗法》和《國徽法》般，列明巿民須「有意圖」操控選舉或破壞選舉才屬犯罪。律政司法律政策科副法律政策專員梅基發回應則指，根據一般刑事罪行標準，煽惑罪已要求控方要證明犯罪人士是「有意圖」犯案，故此未有在條文中列明。

此外，謝偉俊和委員會主席廖長江在下午的會議上，再三力促政府採納工聯會的建議，要求政府在提名表格即要求參選人申報是否擁有BNO和外國國籍，以及是否與外國政府有聯繫等資料。

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