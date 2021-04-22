《2020年入境（修訂）條例草案》 將於4月28日在立法會大會二讀，通過後將賦權入境處處長禁止任何人出入境。大律師公會直指如賦予政府「不受限制的權力」，當局其後發文澄清修訂只針對入境人士，惟未有修改任何條文，引起社會對限制出入境自由的憂慮。多個民間團體促請政府修訂草案，明確規定局長權限，並訂明條例不會影響出入境自由，以免香港變成一座「鎖港條例」下的「大監獄」。

多個民間團體，包括支聯會、民陣、職工盟、白領同行工會、旅遊業革新總工會及香港保險仝人職工會等，今晚（22日）召開記者會，呼籲港人關注《入境條例》修訂，以及促請政府正視大律師公會建議，及向公眾交代有關條文的法律效力。《基本法》賦予港人出入境自由，惟今次修訂《條例》訂明，保安局局長可賦權入境處處長，指示包括飛機在內的運輸工具，可或不可運載某乘客。

換言之，《入境條例》修訂或賦權政府禁止任何人出入境，變相違反《基本法》所保障的出入境自由。大律師公會亦指出，草案如同賦予入境處處長「不受限制的權力」，直指政府並無解釋處方如何使用、甚麼時候使用，以及為何需要有關權力，形容情況「尤其令人不安」。保安局回應爭議時，僅重申條文只會針對入境人士，而非出境人士，並拒絕修訂草案任何條文。

職工盟：會唔會有個好長嘅黑名單？

職工盟執委鄧建華指出，保安局在修訂草案中，拒絕清楚解釋權力，批評如同無限擴大入境處處長的權力，又憂慮在惡法下「會唔會有個好長嘅黑名單，香港人每一次出入境都受到監控，然後突然離唔到境？」他又指，若草案如保安局所稱只針對入境人士，「點解唔願意將條文寫清楚啲？」強調不會相信局方說詞，認為條例將影響所有香港人。他又指，雖然在建制派壟斷立法會下，難以阻止草案通過，但港人亦不應放棄表態，讓修訂在無聲無息中通過。

支聯會：中共常用手段限制出入境打壓維權人士

支聯會鄒幸彤指，在中國以限制出入境打壓維權人士及律師，早已是常用的手段，坦言「唔希望香港都變成一座咁嘅監獄」。她又指，草案中賦予處長權力，政府是故意不將條文寫清楚，「唔肯寫唔包括香港人，咁大家明㗎喇」，批評修訂通過後如同僭建政府權力，「借難民做擋箭牌，通過一條完全唔透成熟嘅修訂草案」。

一眾民間團體要求，政府應接納大律師公會意見，明確規定局長權限，並訂明不會影響香港人的出入境自由。團體亦促請立法會暫緩4月28日的二讀審議，並召開公聽會，向市民解釋有關條文的法律效力。明起至本周末，多個民間團體將輪流接力擺街站，向香港人解說有關問題，「與留下來的人一起，守住公民社會的第一線」。

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