【本報訊】浸聯會會長羅慶才突然辭職，第一副會長林海盛署任餘下任期。年過六旬的林海盛2018年與羅慶才發起聯署批評內地打壓宗教自由，2014年發起「抗保羅」聯署行動，反對聖公會大主教鄺保羅諷刺7.1遊行及預演佔中的言論，30年前亦曾跟隨朱耀明牧師攜捐款到北京支援八九民運學生。

草擬聲明促撤逃犯例

林海盛前年接受《明報》副刊訪問時，被問及浸聯會發表要求政府撤回《逃犯條例》修訂聲明，提到該份聲明是他與羅慶才討論後，由他操刀草擬，最終聲明「神蹟」地通過常務委員會和理事會，並稱若有關修訂被通過，「一國兩制就『散散地』」。他又形容自己「一向走得比較前」，早於30年前便跟隨朱耀明牧師攜捐款上京支援八九民運學生。林表示在同性戀議題上取態保守，曾任香港反同性戀組織明光社主席。

翻查報道，時任西區浸信會主任牧師的林海盛2014年因不滿鄺保羅在講道中諷刺51萬名參與7.1遊行人士「個腦筋完全唔識得去分析」，又嘲笑預演佔中人士，因此他與數名教友在基督教刊物《時代論壇》刊登〈鄺保羅言論不代表我們〉聯署聲明表示憤慨，促鄺保羅慎言。2018年林海盛和羅慶才發起聯署批評內地拆除十字架事件打壓教會。

2019年6月六四事件30周年論壇上，林海盛說記憶會警醒眾人去避免歷史重演，「人會因為傷痛， 而不想記憶，但記憶十分重要，所以不能忘記」。

他在去年浸聯會常委換屆選舉以902票高票當選第一副會長，得票是所有當選人中最高。中聯辦喉舌《大公報》形容他是「與朱耀明相知31年」的「黃絲」校董，並稱羅慶才企圖安插他進入培正小學校管會，其後浸聯會澄清報道。