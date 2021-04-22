港府今日公佈最新香港食水標準，食水標準水質參數由原有的92個減至60個，剔走34個化學品，包括殺蟲劑涕滅威和農藥呋喃丹等，新加入「高氯酸鹽」和「總三鹵甲烷」2個化學品。港府解釋，水務署恆常水質監測中，被剔走的化學品一直低於可檢測水平，顯示它們在香港食水中含量極微，甚或不存在，遠低於會對健康造成風險的水平。雖然剔除相關參數，署方表示繼續不時監察這些化學品在食水中的含量。

至於新加入定期檢測的高氯酸鹽，根據食物安全中心介紹，是一種在環境中廣泛存在的污染物，有可能源自肥料和某些人造工業產品，例如用於製造火箭助推器和煙花的高氯酸銨，亦有可能來自雨水、硝酸鹽和鉀鹽礦床。高氯酸鹽有可能影響甲狀腺攝取碘的功能，抑制碘進入濾泡細胞，或會造成甲狀腺功能減退。而根據立法會文件，在食水處理過程以氯氣殺菌時，會產生三鹵甲烷，該物質若濃度偏高，會有致癌危險，須加以監測。

港府指，新食水標準是港府委託專家顧問進行檢討，包括參考國際經驗，有關建議已提交食水安全諮詢委員會討論並獲接納。此外，政府參考世衞準則，為香港食水標準中的「氯酸鹽」和「二氯乙酸鹽」訂立了更嚴格的標準。而專家顧問參考國際組織及海外國家在食水水質監測做法，建議抽取額外水樣本以檢測「餘氯」和「埃希氏大腸桿菌」含量，有關建議經水諮會討論並獲得接納。

過往多個屋苑都投訴食水有異味、出現鐵鏽顏色或有雜質。水務署亦設立食水感官準則，就氣味、混濁度、色度、鐵、鋅和酸鹼值等訂立標準，以確保食水的外觀、味道和氣味等感官質量。

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