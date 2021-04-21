【本報訊】紀律人員薪俸及服務條件常務委員會（紀常會）自2018年起檢討紀律部隊職系架構，至今相隔兩年多仍未發表報告。本報獲悉，紀常會已達成初步建議，多個員佐級和非首長級主任級職位的起薪點和頂薪點均獲提升，其中警員職級服務滿三年和滿36年，均獲增設一個增薪點。紀常會又提出調整警務人員薪級表第20至30點，估算月薪增加約1,249元至2,977元，涉及職級包括警長、警署警長和督察。

本報取得有關紀律部隊職系架構檢討初步建議的內部文件，就員佐級職系，紀常會初步建議，絕大部份招聘職級的起薪點提高一個薪點，頂薪點提高兩個薪點。報告建議，所有第二層晉升職級的起薪點和頂薪點分別提高兩個薪點，最高晉升職級的起薪點提高兩個薪點，頂薪點提高三個薪點。

警長督察薪點增3至5%

報告建議警員起薪點由第三點（月薪為25,380元，同下）升至第四點（26,190元），頂薪點由第15點（36,290元）升至第17點（38,365元）。在警員職級服務滿三年者增設一個跳薪點，若在警員或其他部隊員佐級基本職級服務滿36年，亦獲建議增設一個長期服務增薪點。現時若在所屬職級服務滿12年、18年、24年及30年，均可分別獲一個增薪點。

紀常會提出重新調整警務人員薪級表第20至30點（41,655元至59,550元），理由是使薪點遞增率更平均，調整幅度介乎3%至5%，估算調整金額約1,249元至2,977元不等，涉及職級包括警長、警署警長和督察。紀常會支持在懲教署、海關、消防處和入境處各增設一個副署長/副關長/副處長職位。

香港消防救護控制組人員聯合工會主席蘇頌樑預計，部份招聘困難的職位最有機會獲提升待遇，他樂見同事待遇經職系架構檢討後改善，加上現時勞工市場環境較差，料可改善紀律部隊的招聘情況。

紀常會早在2018年底已獲行政長官會同行政會議邀請，為紀律部隊進行職系架構檢討，原訂需時約18個月完成，但因反修例運動和疫情影響，發表時間不斷延遲。