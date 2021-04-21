藥物有機會導致糖尿病患者血糖失控，用藥必須小心。內分泌及糖尿科專科醫生唐俊業表示，地塞米松（Dexamethasone）屬於類固醇藥物，在必要時才會使用，可改善發炎等症狀。對於糖尿病患者而言，地塞米松有機會造成提升血糖的副作用，處方前會提醒病人，並吩咐病人更頻繁檢驗血糖指數，一旦發現血糖指數太高，就需要透過降血糖藥物或從飲食入手改善。

唐指，並非每位接受白內障手術的病人都需要使用類固醇眼藥水，通常當眼睛有發炎等症狀，才會需要用藥減少炎症，估計今次個案的事主可能本身眼睛有其他問題，因此獲處方地塞米松眼藥水。相比起口服類固醇，類固醇眼藥水的藥量較低，雖然有機會透過眼睛吸收，但一般而言影響不大，無法斷定事主血糖必然受眼藥水影響；惟吸收量因人而異，如用藥後血糖指數上升，仍須另行以藥物控制血糖。

事主接受白內障手術後短短一個月，即因中風入院。唐指，中風的風險因素眾多，高血糖只是其中一個，高血壓及心臟問題所帶來的風險更高，未必直接由高血糖引發，須視乎病人病歷作評估。

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