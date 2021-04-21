【本報訊】粉嶺塘坑村發生收地糾紛。昨早數十名地政總署人員和地盤工人突然殺到村內收地，地主指當局原口頭承諾安置公屋及發放約20萬元特惠津貼，其後卻反口變為安置中轉屋及指特惠津貼的文件有問題。地主一家昨一度拒絕離開，最後只能眼白白看着工人拆貨櫃屋。

津貼恐泡湯 斥當局反口

現場是粉嶺塘坑村一幅約9,600平方呎的私人用地，當中有4,900平方呎位處古洞北及粉嶺北新發展區第一階段工程範圍，屬地主梁先生所擁有，上址建有梁及兒子一家居住的貨櫃屋，及梁的運輸公司寫字樓貨櫃屋。前年5月立法會財委會批出撥款，地政總署同年9月收地。

梁先生兒子Vic指昨早9時許，約80名地政總署人員和地盤工人突然殺到，「好驚呀大佬，我哋𠵱撻係私人地，唔係政府地」。大批人員進入後架起水馬，將地皮一分為二，動手拆除運輸公司寫字樓貨櫃屋，父子倆上前阻止不果。至昨晚7時半，工人已將寫字樓頂層貨櫃拆除，一家居住的貨櫃屋也將在數日後清拆，現只好暫居親戚和朋友家。

梁稱，自1986年佔用土地經營運輸公司，2014年成功以「逆權侵佔」成為地主。前年一名姓李地政主任跟他接洽收地，表示會賠償約760萬元，更口頭承諾會為地皮上一座用作公司運營的有蓋建築物，提供額外約20萬元特惠津貼，並安排兒子一家「上樓」，搬入區內公屋單位。

及後地政總署職員兩度換人，接手的地政主任稱只能提供中轉屋，申請特惠津貼的文件亦有問題。梁本周一補交申請文件，對方未提及昨會收地。Vic指被安排遷至屯門中轉屋，只獲賠償兩萬元搬遷費，狠批當局言而無信。梁先生稱至今未收到760萬元收地賠償，擔心特惠津貼「凍過水」，亦憂慮兒子一家搬遷問題。