彭博通訊社昨日報道指，港府最快今日公佈與新加坡達成最新的旅遊氣泡安排及細節，惟彭博今早又引述消息人士指，新加坡主動提出取消公佈計劃，暫未知原因，也沒有交代何時公佈，並指這是過去5個月以來，兩地旅遊氣泡第二次遇上障礙。不過消息人士指，兩地的旅遊氣泡由原來今日公佈，延至下周初公佈，強調並非取消，延遲公佈是新加坡方面提出，兩地氣泡會於下月初開始，初期航班數目及旅客數目與上次決定時相若。

新加坡交通部發言人指，兩地一直就旅遊氣泡緊密聯繫，暫無一個確實日子公布何時重啟氣泡，但一旦準備好會立即公佈，「希望盡快（hopefully very soon）」。《蘋果》另就有關報道向本港商務及經濟發展局查詢，正待回覆。

彭博報道指，新加坡政府原定放寬香港旅客的隔離檢測安排，入境後只須在家中隔離7天便可，但因當地疫情有再爆發迹象，今日再有11名居於Westlite Woodlands宿舍的外勞確診感染COVID-19，連同較早前有10人感染，恐再出現外勞群組染疫。新加坡《海峽時報》今日也報道指，當局正考慮將數百名外勞送往隔離中心。

姚思榮：業界暫未對「旅遊氣泡」作準備

旅遊界立法會議員姚思榮今早在港台節目表示，自上次「旅遊氣泡」起動失敗後，兩地政府對重新啟動都比較審慎；至近日兩地疫情控制都比較好，他認為「旅遊氣泡」很快就會起動。姚指，業界暫未對起動「旅遊氣泡」作準備，據他了解，當局目前亦尚未有具體的起動時間表，惟他個人估計5月啟動的機會都比較大。

姚指出，港府不時都與新加坡方面探討如何盡快啟動「旅遊氣泡」，惟要落實起動並不輕易，要視乎兩地各自疫情控制情況，以免開通後不久即現疫情失控。姚續指，新加坡近日公佈港人到訪當地的隔離期減至7日，認為措施顯示當地對兩地重新往來採取相對主動的態度。不過，姚亦指，雙方旅遊、商務往來仍要待兩地隔離限制取消才會恢復。

本地遊團友須用安心碼 導遊須接種疫苗

至於本地遊方面，早前有消息指經旅遊業界與政府商討後，復團要求已「減辣」，從業員及團友均毋須「打疫苗」就可出團。姚思榮表示，上周已就本地遊事宜分別約見食衞局長陳肇始及旅遊事務專員，其後得出共識，指市民只須使用「安心出行」應用程式即可參加旅行團，他估計政府稍後亦會公佈有關活動場所及食肆需安裝「安心出行」的要求；而會接觸旅客的前線從業員，則有接種疫苗方可帶團的要求，若因身體狀況而未能接種疫苗，相關員工需提供醫生證明予公司備案。

姚估計，當局會在下周二的行政會議中就放寬本地遊及相對全面的限聚令安排作出決定，惟由於通知業界相關安排需時，5月1日恢復本地遊機會不大，預料最快5月8、9日方可復團。

來港易僅便利探親、商務

提到當局打算在5月中起推出「來港易」，讓廣東省及澳門的非香港居民免檢疫來港，姚思榮則指，相關措施僅方便探親、商務的旅客，因相關旅客返回內地時仍要隔離14日，個別城市更要求「14+7」日，故對旅遊業完全沒有幫助。

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