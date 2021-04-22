港台節目《鏗鏘集》編導蔡玉玲被指在製作《7.21誰主真相》時以虛假陳述作車輛查冊，去年11月被捕並遭起訴，案件今日裁決。記協、香港電台節目製作人員工會及一班港台員工，今午到場聲援蔡玉玲，高叫「查冊無罪，記者有理」。

散庭後庭外情況

《果燃台》

《蘋果》YouTube頻道

《蘋果》facebook

蔡玉玲約下午1時40分抵達法院，她先讓在場傳媒拍攝，並與到場聲援她的友好擁抱，隨後進入法院，未有發言。

警方在法院外拉起橙帶以停泊數架警車，一批便衣警在對面觀察現場情況。

《7.21誰主真相》奪金堯如新聞自由奬

金堯如新聞自由奬昨日（21日）公佈得獎名單，其中港台鏗鏘集《7.21誰主真相》奪得一項大獎。《7.21誰主真相》由蔡玉玲、鄭思思、楊月芬及陳琬蓉以外判形式製作。獎項主辦單位表示，《7.21誰主真相》在「電台電視組」19份參賽作品中脫穎而出，指該作品不但獲得最高平均評分，更是所有評審單人評分的最高分數作品。

評審之一、港大新聞及傳媒研究中心副教授傅景華表示，《7.21誰主真相》製作團隊在7.21事件發生一年後、公眾對事件起因依然疑點重重的情況下，透過仔細和專業的查冊、審視原始閉路電視資料，並訪問關鍵人物作現身說法，在調查報道中提出「重要、且當權者不願回應」的線索。他稱不論是專業水平，還是按公眾利益考慮，獲獎都是實至名歸。

頒獎禮將於5月15日在網上舉行，惟港台拒絕領取相關獎項。蔡玉玲回覆《蘋果》查詢時表示，若獲主辦機構邀請，她定必出席頒獎禮。她稱獎項是對製作團隊的肯定，港台的立場對她絲毫沒有影響，又指獲獎本應是榮譽，她對港台迴避業界的肯定和認可感到荒誕。蔡玉玲又感謝外界對節目的肯定，稱能參與節目製作是她的榮幸。

開庭前庭外情況

《蘋果》果燃台

《蘋果》YouTube頻道

《蘋果》facebook

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）