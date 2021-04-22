公眾查冊途徑不斷被封殺，法庭今日（22日）判為港台鏗鏘集《7.21誰主真相》查冊的編導蔡玉玲罪成，更建議記者應「去信運輸署」索取資料。有現職偵查記者批評判決缺乏理據，且脫離現實，「完全冇考慮過新聞自由會受到嚴重打擊」，他表示現時有相當部份的工作都需要重新評估風險，「有極大憂慮」，但認為調查報道不會消失，「調查報道嘅精神係搵真相，不平事、不當事一定會有人查，只係會艱難咗好多」。

法庭裁決指，蔡玉玲查車牌的目的是為了查找、採訪及報道，而非運輸署申請表格上提供的三個選項，因而屬明知而作出虛假陳述。網媒《立場新聞》偵查組記者陳信熙認為，此判決缺乏理據，他指出，以往申請查閱車牌的表格上有「其他」一項，是近期才修改為「其他有關交通及運輸的事宜」，「冇人知係咪包埋新聞」。

「個官有冇理解現實係做唔做到？」

法庭亦指蔡玉玲可嘗試去信運輸署申請查閱資料，陳信熙法庭此說法脫離現實，他指曾書面去信運輸署以查閱車牌，其後運輸署回信只夾附網上申請查閱系統的表格，與蔡玉玲申請時使用的表格無異，「個官有冇理解過現實上係做唔做到？」他遂認為判決十分不穩妥。

陳信熙又指，7.21元朗事件涉及重大公眾利益，惟法庭判決「完全冇考慮過新聞自由會受到嚴重打擊」，公眾利益亦隨之被削弱。他對未來的工作存極大憂慮，指現時有相當部份的工作都需要重新評估風險，「有極大憂慮」，但認為調查報道不會消失，「調查報道嘅精神係搵真相，不平事、不當事一定會有人查，只係會艱難咗好多」。

另一名不願透露身份的現職偵查記者亦指，擔心裁決會成為先例，日後會有記者再因調查報道被捕或被定罪，「長久落去，咁樣係咪要恐嚇記者，令我哋唔好再查冊呢？」他指，其任職的新聞機構就案件亦再次討論日後有關查冊的安排，並指已有心理準備，「唔知幾時會因為查冊俾人拘捕、俾人告」。

港府一再收緊 記者難再查冊

傳媒現時透過不同政府部門管持的公眾登記冊協助報道新聞，然而有不少已成「絕路」，無法再查。入境處前年10月收緊「香港結婚紀錄」及「出生登記紀錄」的查冊安排，任何人若申請查閱他人的出生或結婚紀錄，須獲當事人授權。雖然入境處聲稱尊重新聞自由，傳媒可以涉及公眾利益為由申請，惟《蘋果》去年7月實測，在表格上如實填上「新聞活動」遭拒，入境處表明不信納記者查冊目的與婚姻紀錄設立目的相符，亦無提供解釋。

公司註冊處管有本港註冊公司文件，以往公眾可查閱公司的登記文件，然而港府今年初以保護私隱為由，向立法會提交文件建議收緊查冊安排，包括容許公司董事及秘書拒絕公眾查閱其完整身份證號碼及通常住址，長遠而言，有關人士更可要求公司註冊收起過往已登記的公司文件。

相比之下，不少國家的查冊安排都較香港寬鬆，包括新西蘭的公司註冊資料，公眾可免費透過網上系統查閱，當中包括註冊地址、董事和股東的姓名及住址、公司所涉及的法庭命令以及股權轉讓等文件。而英國的公司查冊系統亦同樣免費，可查閱資料大致與新西蘭相同。中國內地的公司註冊資料同樣可透過「天眼查」或「企查查」查閱，註冊賬戶後可查看公司董事、股權分佈等資料，更可查看董事擔任的其他公司職位。

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