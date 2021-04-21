【本報訊】立法會昨早就修改選舉制度綜合條例草案舉行第五次會議，多名建制派議員不滿政府將過去終止功能組別選舉做法延伸至地區直選，質疑或成「漏洞」，令人可在選舉提名結束前最後一刻參選，再故意遭資格審查委員會DQ，導致地區直選選舉被迫終止，從而對立會選舉「造成好大破壞」。政制及內地事務局局長曾國衞一如既往稱「返去再研究一下」。

根據修例後新安排，若地區直選候選人在選舉提名期結束、選舉日前去世，又或遭資格審查委員會DQ，選舉主任會宣佈該選區選舉程序終止。多名建制派大為不滿，政制局常秘鄧忍光解釋有關做法是沿用功能組別選舉安排，因功能組別極可能只得兩名候選人，若其中一人去世或DQ，另一候選人會自動當選，選民會被剝奪再提名合適人選機會，考慮到來屆地區直選採用雙議席單票制，或出現類似情況，故決定參照功能組別選舉做法，「想市民有真正選擇」。

不發還選舉開支

新民黨葉劉淑儀關注若出現終止選舉，會否獲發還選舉經費。鄧指由於該次選舉無相關投票人數，故不發還選舉開支，葉劉指：「𠵱家全部都要攞提名，提名要求嚴謹，點可能係一個冇（民意）支持嘅人當選？」認為政府應重新思考相關修例。民建聯陳克勤質疑有人為阻撓選舉進行，可在明知遭DQ下仍參選，認為做法有漏洞。

鄧忍光此時再提醒建制派，有關情況「實際上可以發生喺任何一個黨派身上，咁所以如果大家朝住另一個方向走，就會出現一個情況，就係另一啲參選人就會因為咁全取兩席」。