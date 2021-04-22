教育局再推出8科的國家安全教育課程文件，包括中文、科技教育、企會財（BAFS）、健康管理與社會關懷、資訊及通訊科技（ICT）、科學、化學和物理科。其中BAFS科要討論中美貿易戰和一帶一路，了解香港作為中國一部份，與內地經濟「唇齒相依」；健康管理與社會關懷科要學習傳染病問題要參考「具權威的來源」，不應輕率轉發以免「影響抗疫工作」；科學科亦要認識香港食水來源和討論缺水的負面影響、知道「國家對人民健康的重視」，以及到大灣區考察等。

連同早前推出的生物、地理和常識科，目前共有11個科目已推出國家安全教育框架。教育局通告指，其他科目的課程框架將於日後公佈，局方會持續「優化」已公佈的課程框架，而學校須按上述課程文件，通過「全校參與，跨科協作」，在校內整體規劃相關科目的教學，以及課堂以外有關國家安全教育的學習活動。

倡辦普通話講故事比賽 中小學生要建立「文化自信」

小一至中六都必修的中文科方面，小學生要學習名人傳記，培養家國情懷，並在普通話科學習慣用語、謙敬語、委婉語和禁忌語等，認識語言背後的人倫關係和處世態度，並建議舉辦普通話講故事比賽。另外，中、小學生均要學習中華文化項目以建立「文化自信」，並要閲讀文學作品「培養維護文化安全的能力」。

科學科建議安排學生去大灣區考察

至於初中的科學科，要在「節約用水與水質污染」課題中，認識香港的食水來源，並討論水資源短缺的負面影響。在「健康與疾病」課題方面，則要搜集有關本港和國家對傳染病防控的政策和措施的資料，從而「知道國家對人民健康的重視」，並認同維護「生物安全」的必要性。該科亦建議安排學生到大灣區考察，認識國家減廢政策及處理固體廢物的最新科技。

高中的企業、會計與財務概論（BAFS）方面，可在「香港的營商環境」課題討論中美貿易衝突、一帶一路，讓學生理解「香港作為中國一部份，是海外投資者進入內地的門戶，亦是內地企業走出國際的平台」，並明白內地與香港的經濟「唇齒相依，不可分割」，如不維護國家的「經濟安全」，兩地就不能互惠互利。

至於高中的健康管理與社會關懷方面，要求在「詮釋資訊的技巧」課題中，學習作「負責任的網絡使用者」，如以傳染病為例，教學生要參考「具權威的來源」，以及科學驗證和以實證為本的資料，並要了解「正確使用互聯網對社會正常運作的重要性」，提及其「網絡安全」意識，謹慎和負責任地分享健康資訊，以免因輕信或輕率轉發不正確資訊，「影響抗疫工作」。

參考高中健康管理與社會關懷科的投影片範例，局方以COVID-19疫情作例子，要求考生討論並查證病毒能否經蚊蟲傳播、可長時間殘留於物件上，及注射流感或肺炎疫苗能否有助預防感染等。而投影片中列出的權威例子除包括世衞、中大醫學院及衞生防護中心外，也包括上海市衞生健康委員會等內地官方組織。

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