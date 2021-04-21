【本報訊】一名有自閉傾向的12歲男童疑為紓緩尿道痕癢，將近一米長電線塞進陰莖，翌日因疼痛及小便出血，到急症室求醫，最終要進行緊急手術剖開生殖器官才能取走。男童事發前不久從台灣移民到港，疑因適應學校生活有困難，加上疫潮下停課獨留家中，影響情緒健康。

最新一期《香港醫學雜誌》報告第一作者、小兒外科部醫生馮智衡表示，去年6月，全港學校停課。該名男童因尿道痕癢，在家中自行用手將電線慢慢塞進陰莖，最終有約20厘米長的電線外露。男童翌日疼痛及出現血尿，他和母親嘗試移除電線不果，遂前往沙田威爾斯親王醫院急症室求醫。據知男童沒有服食止痛藥，馮智衡說：「坦白說我們也很驚訝他能忍受這樣的痛楚。」

植入異物病例 每年約30宗

從X光片顯示，男童體內的電線纏結成團狀，醫生嘗試以基本麻醉方法移走電線但不成功，最終要緊急剖開尿道，取出電線及止血，其後重建陰莖尿道。男童手術後兩日出院，但仍需使用兩周「尿袋」。男童的尿道及陰莖受傷，長遠有可能產生尿道收窄等後遺症，需觀察排尿情況。

男童母親向醫護透露，他們一家剛從台灣移民到港，男童難以適應學校生活，且因疫情經常停課獨自留家，令情緒健康更差，以往沒有試過將外來物塞入體內。男童經臨床心理學家診斷有自閉症傾向，對解決問題能力有限，但對電線有強烈興趣，建議持續接受心理學家諮詢。

馮智衡表示，青少年自行植入異物的事件非常罕見，每年約20宗至30宗入院病例，原因包括追求刺激、性滿足、自殘等。但疫症肆虐，這類事件有上升趨勢，約每半年出現20宗，比疫情前增約一倍，且異物的種類、身體部位更加不尋常，可能源於青少年減少上學、甚少和同輩朋友溝通，加上經常獨留在家，無法宣洩情緒有關，認為家長、學校及政府都有責任照顧青少年的精神健康。

醫生：未必影響生育

泌尿外科專科醫生葉維晉指青少年的器官一般較成年小，造成損傷的風險也較高。今次個案用電線塞入尿道，可引致尿管留疤，日後可能小便都會疼痛，但因無傷及睪丸等其他部位，相信器官發育及生育能力不受影響。葉維晉指以往也曾遇過筷子、吸管、女性髮夾等塞入下體個案，有時需用膀胱鏡等協助移除異物。