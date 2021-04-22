去年5月8日科大生周梓樂逝世半周年，防暴警以防疫為名，於旺角街頭荷槍實彈驅趕街上市民，其間有雞蛋從高處墮下，大批市民駐足圍觀，結果多名市民遭截停及被發告票，其中兩人否認違反限聚令，案件今於九龍城裁判法院開審。

兩名被告分別為17歲陳姓學生及24歲廚師楊家榮，控罪指二人於去年5月8日晚上在旺角山東街無合理辯解而參與受禁羣組聚集。

控方傳召有份截停兩人的督察李偉航出庭作供。李指案發時現場有50人聚集，各人在多次發出警告下仍無動於衷，不肯散去。他又指聽到現場多人向警員講粗口。惟辯方庭上播放多段片段均聽不見，李見狀僅回應稱「係嘅」。片段中有市民說：「阿sir你叫我哋呢邊行，你又封埋條路。」

辯方盤問指，當日有雞蛋從高處擲下，多名警員用電筒向上照射，不能排除有人駐足向上觀察，因而不知不覺地聚在一起。李不同意，表示：「由始至終都見到佢哋聚集埋一齊。」

裁判官梁嘉琪聽畢控方案情後，裁定案件表證成立。首被告自辯指，當日與朋友會面期間，突然有東西從高空掉到路上，他遂跟隨警察電筒向上望，強調只是盡市民責任，尋找高空擲物的人。

次被告則指，當晚於旺角購買遊戲機手掣後，途徑現場準備回家，遇上警員向前推進，他即時站於行人路上讓路予警方「清場」，惟隨即被截停及票控。庭上片段可見，曾有警員在現場搜查楊的背囊，一度拿出一個紙盒，辯方指該盒正是楊所指的遊戲手掣。

案件押後至5月25日裁決。

【案件編號：KCFS 500014、500018/20】

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