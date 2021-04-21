日本首相菅義偉成為美國新總統首位邀請訪問的外國領導人。而就在上個月，日本也是美國新任國務卿和國防部長出訪的第一個國家。日本突然取代傳統的英國，成為美國盟友的No.1。難道是菅義偉骨骼清奇？否！關鍵是中國。如果說對拜登政府還有一點正面評價的話，也只能是在對待中國問題上，拜登沒有否定特朗普路線。

拜登幾乎全盤接受了特朗普對中國的定性，不同之處，拜登更依賴盟友的力量。這與他老人家體力不支，應該很有關係；被風吹都能倒在飛機舷梯上，在國家對抗上顯得信心不足也是必然。這是為甚麼日本能夠受到如此禮遇的根本原因，還能有比日本更好的對抗中共盟友嗎？

拜登沒有做老大的擔當

當然，還要拉上台灣。所以，美日聯合聲明在時隔52年之後，又一次提及台灣問題，強調「台灣海峽和平穩定的重要性」。關注到這個變化不難，但由此得出「美國一定會保衞台灣」的結論卻很難。拜登這類在華盛頓浸染幾十年的老油條，圓滑有餘能力不足。如果中共開戰，他真有膽量出兵對抗？可能性不大。美日聯合聲明拉上台灣，只是說明拜登缺乏戰勝中共的信心和勇氣。到今天為止，中美無論在軍事還是經濟、科技方面，都存在量級上的差距。經濟總量，中共只有美國的60%；軍事實力，中共還停留在數量充數的年代；而科技能力，特朗普一次芯片制裁就剝了中共的畫皮。還需要拉上盟友？拜登的這個做法，恰恰說明了現在的美國政府根本搞不清狀況。

《戰國策》裏有篇文章，說「天下之士，合從相聚於趙，而欲攻秦。」但秦王不為所動，只是派人到各國分散黃金，最後合縱攻秦的策略就被瓦解。當前的世界形勢，其實和戰國時代非常相像：一個野心勃勃的中國，以及200多個見利忘義的列國。甚麼？西方國家不是見利忘義，而是追求正義、民主、自由？前年的香港人、今年的緬甸人，這些西方國家除了嘴皮子「欲攻秦」，還做過甚麼麼？所以，拜登和菅義偉的聯合聲明，也不過是公孫衍的「五國相王」歷史重現。歐美日的精英階層互相打打雞血，倒也省得下嫖妓的銀両。但在中國渴望民主自由的小市民，如果因此當真，可就是飲鴆止渴了。這個世界從冷戰結束以來，越來越糟糕。歐美的民主力量越來越娘炮，中共的專制戰狼越來越猖狂。歐美主流媒體把這歸罪於習近平的上台。希特拉看到都要發笑：不是張伯倫的綏靖，我又怎敢進攻捷克呢？

當然，我並不完全否認這次美日聯合聲明的作用。吃不到人參果，吃口唐僧肉也可延年益壽。美日兩個大國，能夠認識到中共威脅的嚴重性，也算得上亡羊補牢。只是美國作為當代最強大的國家，不敢承擔起自己的責任，卻搞得像中國的童養媳一樣，動不動就聯合這個拉攏那個，根本沒有做老大的擔當，其他小國怎麼會死心塌地跟着它？既然認為民主自由才是正義的化身，那麼就應該有捨我其誰的勇氣，哪怕單挑獨鬥，也要拼個你死我活。看看普京2014年侵佔克里米亞，如此流氓的行為，如此眾叛親離的行動，就是成功了。無論獨裁者們多麼下流無恥，無論流氓國家多麼勢單力孤，卻個個都敢挑戰美國，而都有收穫，還不說明問題嗎？

一劍飄塵

旅美作家