【本報訊】反送中浪潮中曾公開促請政府撤回《逃犯條例》修訂及批評國安法的浸信會聯會會長羅慶才任期原本月底屆滿，他前日突然以個人理由辭任會長一職，由第一副會長林海盛署任至月底。有傳媒引述羅慶才解釋，指見到香港社會環境轉變，「變得唔太接受到」，決定移民英國。

68歲的浸信會聯會會長羅慶才2018年當選主席，並連任兩次，上任後一改浸聯會保守作風，在《逃犯條例》修訂和國安法議題上均顯露敢言本色。浸聯會發出通知表示，前日收到羅慶才通知因個人理由未能履行本屆餘下任期，即日辭去會長一職，會長職務按章由第一副會長林海盛署理至任期完結、即本月30日。

《明報》引述羅慶才解釋，指今年初想到即將退任，加上眼見香港社會環境轉變，「變得唔太接受到」，決定移民英國，望退休後有新開始。為何在任期完結10日前辭職？他說一直有留意飛往英國航班情况，但一直沒有可帶同狗隻的機位，前晚有合適航班，因不想再錯過機會，即與太太及寵物犬乘搭該班航機前往英國，登機前最後一分鐘才向浸聯會辭職。

否認受壓離港

專門報道基督教新聞的時代論壇引述羅慶才說，有人問他是否因受到壓力而離港，他澄清除了去年7月及9月被《大公報》點名批評外，便沒有受到其他壓力。雖然很多人期望他再參選，但因已決定離港，不考慮連任，稍後將就事件作詳細交代。

牧師袁天佑表示，羅慶才早已向他透露今屆任滿後便會退休，離開是遲早的事。他相信羅慶才辭職離開是個人決定，並非受政治壓力影響，因他一直面對很多政治壓力，不會因此提前離職。但他認為，國安法訂立後，一些報章以文革式批評意見相反的人士，過去所有敢言的人士都會感到壓力。

浸聯會原於下月1日周年會員大會選出新一屆常務委員會，但據悉暫時會長一職仍未有人選角逐，三個副會長仍欠一名參選者。

時代論壇引述消息指，理事會曾多次開會處理會長人選事宜，包括林海盛與去年敗選予羅慶才的朱活平均有意參選，惟無人可取得在場多數理事支持出選。根據浸聯會會章，屆時會長職務將由周年大會上選出的新任第一副會長暫代，浸聯會須另開特別會議處理會長懸空事宜。報道指，羅慶才2月起已從所屬的牛池灣竹園潮語浸信會退休。

浸聯會前年6月發表聲明要求政府撤回《逃犯條例》修訂，批評修例邪惡，要求政府在一國兩制、港人治港原則下，致力捍衞香港人權及法治基礎。羅慶才其後在2019年至今年初，分別透過撰文或聯署回應7.1佔領立法會事件、譴責7.21元朗站暴徒、要求政府撤回禁蒙面法、批評國安法，以及批評拘捕民主派初選參選人等。