港台鏗鏘集《7.21誰主真相》編導蔡玉玲為報道前年721白衣人事件而進行車牌查冊，遭控告虛報查冊用途，案件上月在西九龍法院審理，主任裁判官徐綺薇今午裁決，指蔡玉玲明知查車牌的用途與交通運輸無關，無論是否出於良好動機，都是明知而作出虛假陳述，故裁定蔡玉玲罪名成立，在聽罷求情後判被告罰款6,000元。蔡散庭後在庭上痛哭，與律師團隊成員相擁。

旁聽人士高喊：「採訪無罪！」

蔡玉玲步出一庭，隨律師行入房間，庭外聲援者鼓掌支持。當她步出會見室，分別與多名庭外人士相擁，雙眼泛淚。其間群眾不斷鼓掌並高喊：「無畏無懼！」、「採訪無罪！」、「查冊無罪！」

而她今午入庭時，庭內的支持者稱「包包，撐你！」

裁判官在判刑時稱，無可置疑被告獲得相關資料是用於採訪報道當時社會關注事項，但即使為採訪用途都必須按運輸署規定，以正確途輕獲取相關資料，考慮到犯案目的及無證據顯示車主受實際影響，認為可以罰款處理，每項罪名罰款3000元，即罰款6000元。

蔡玉玲被控兩項「為著取得道路交通條件下的證明書，明知而作出要項上的虛假陳述」罪，根據《道路交通條例》可處罰款5,000元和監禁6個月。港台目前暫停蔡的《鏗鏘集》職務。

控罪指去年5月17日蔡玉玲經網上申請，取得車輛LV755於前年7月21日的登記證明書，6月10日再取得當天的證明書。運輸署有三個申請用途供選擇，包括進行法律程序、買賣車輛、其他有關交通或運輸的事宜，蔡揀選第三個。

官指查冊用途明顯只限於與交通或運輸有關的目的

裁判官不認同辯方指，法例要求運輸署署長收取費用後，不論申請查冊目的，必須提供車輛登記資料予查冊者。裁判官指法例規定車主須提供姓名、地址等個人作登記之用，不會預期資料被用作無關的用途。如果任何公眾人士都可網上查冊，只要支付45元就可索取車主的敏感個人資料，而署方無權審視目的，則必然嚴重影響車主私隱，署方要保障車主，不能任意公開資料予公眾查閱。

裁判官同意控方觀點，立法機關不可能令公眾有權利用虛假陳述查冊，或容許公眾濫用私隱資料，署長無責任基於虛假用途而提供資料。查冊用途明顯只限於與交通或運輸有關的目的，署長有權要求查冊申請人述明用途，確保車輛登記冊資料用得其所，符合立法原意。

裁判官亦指，網上查冊程式要求查冊者必須填報用途，署長須審視用途，綜合上述分析，蔡玉玲填報用途確實構成「要項上的陳述」。

至於蔡玉玲是否作出「虛假」陳述，辯方辯稱蔡是調查懷疑運送襲擊者與武器的車輛，明顯與交通運輸有關。裁判官認為辯解不能成立，因署方是針對查冊者，要求交代查冊用途，而不是針對車輛有何用途，換言之是被告自己有沒有法律程序、買賣車輛或其他與交通運輸有關的用途。

裁判官指被告是否有良好動機並不重要

裁判官指被告是否有良好動機，並不重要。此外，就算署方提供的用途選項有限或不符合被告需要，被告也不可作虛假陳述；她可以嘗試用其他途徑索取資料，例如書面向署方另作申請。被告並非牽涉入交通意外需要索償，或者類似用途，她索取資料明顯是要作採訪和報道，而採訪和用途不是與交通運輸有關，所以是虛假，而她亦是明知而作出虛假陳述。

控方指蔡玉玲將查冊資料用於新聞報道，屬虛報用途。案情指證人畢羽生於2017年登記涉案私家車，車主為康業實業有限公司。去年6月22日蔡到登記地址採訪，翌日畢羽生聯絡蔡，蔡詢問他涉案車輛被市民拍到於721當天在元朗出現一事。其後蔡再致電畢，問其於721當天有否駕駛涉案車輛到元朗。去年7月13日播出的節目報道了相關內容。

控方指訪問本身與交通運輸無關

控方在審訊時提到，被告查冊取得車輛資料後，到登記地址和經電話做訪問，但訪問本身與交通運輸無關，又指「單單因為第一及第二個選項唔適用，唔代表被告就可以虛假表示係『其他』」， 即使條例英文字眼為署方須提供資料予申請人，亦不應單單考慮條文用字，而是須考慮立法目的。

控方認為報道不是有關交通運輸的用途，而調查的事件和罪行本身也跟交通運輸無關；立法機關不可能容許這種毫無約束、毫無制約的查冊；控方指登記冊的備存是為解決道路上的問題及賠償問題，例如車輛在路上行駛，不當使用令人造成阻礙或傷亡，從而需要得知擁有人的身份；用作與交通及運輸無關的事是「濫用」。

辯方否認虛報，直指721事件中有人涉嫌用車輛運輸武器犯罪，調查車輛必然是「與交通運輸有關」。辯方引用運房局以往曾公佈傳媒查冊數字，質疑控方指查冊用途不包括新聞報道之說，認為控方將查冊用途局限於「直接」與交通運輸有關，是過於狹窄，顯然錯誤。

辯方分析立法原意，指申報查冊目的只是行政手續，法例僅說署長收費後「須」提供資料，署長無權視乎用途拒絕查冊，連運房局也曾以此為由建議修例。對於控方強調要防止濫用查冊，保障私隱，辯方則指政府可修例，由立法會討論諮詢，法庭不能勉強演繹條文。

【案件編號：WKCC4075/20】

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