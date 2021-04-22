《鏗鏘集－7.21誰主真相》編導蔡玉玲因採訪查冊車牌，被法院裁定「虛假陳述」罪名成立，判決更將查冊用途收窄至須與申請人自身有關，新聞界以外，其他會進行車牌查冊的行業亦受影響。有會計業人士指，審計工作須確認車輛擁有權，現時署方未有「審計」選項，擔心會墮法網；工會幹事亦擔心原則會延伸至其他查冊，未來代工友維權時會因非當事人而被指作「失實聲明」。

香港會計手足工會副主席劉卓軒表示，業界進行審計工作時，不能單靠當事人自己提供的資料，而是側重第三方提供的證明，才足夠客觀。他指，如果當事人持有車輛，業界也會透過運輸署進行車牌查冊，但運輸署現時表格上也沒有「審計」一欄。他擔心，同業選表格中任何一個選項也有可能會「中招」，形容情況實在「尷尬」，亦坦言裁決令業界擔心未來繼續做車牌查冊會有何後果。

職工盟總幹事蒙兆達就憂慮，同一原則會延展至其他查詢，例如進行公司查冊前，都需要聲明查冊用途。他擔心今次法庭判決後，若果工會幹事為工友進行查冊，會因並非勞資紏紛中的當事人而被指作出「失實聲明」。他形容現時查冊的灰色地帶太大太多，「好似任佢（政府）詮釋咁」。

不過他明言，現時不會放棄利用查冊核實資料和維護工友權益，「總之有任何方法渠道，可以為工人伸張正義嘅，攞番公道嘅，我哋都會繼續堅持做落去，做到直至佢哋唔畀做為止。」

法政匯思成員、大律師何旳匡就指，若運輸署將市民進行車牌查冊的用途收窄至「進行與運輸相關的法律程序」，對法律界也構成一定限制。他舉例，如有人於前年7.21當日被一名正在駕駛車輛的人手執武器攻擊，當事人應可透過車牌線索才找到車主資料，並提出起訴或追討賠償，但事件就未必滿足到「與運輸相關」的要求。

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