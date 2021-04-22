前年9月底有人聚集於太子站外「悼念」8.31事件，警方拘捕多人。14歲女童與電影製片等4人被控參與非法集結及管有攻擊性武器。案中開審首天認罪的男學生今日求情，裁判官將他還柙以待索取報告，下月判刑。而14歲女生作供時稱，雷射筆是一名陌生男子交給她，當日她「亂咁照，冇目標咁照」，就像之前有人用雷射筆射向太空館外牆一樣，「好似玩緊激光中」，稍後她將雷射筆交還對方。她又透露，父親於前年7.21過世，故她當時沒心情留意社會事件，不知有人針對警方。

現時20歲的被告學生蔡詠豪在本案開審首天改為認罪，大狀今為他作出求情陳詞，透露被告案發時19歲，而今年6月將年屆21歲。被告於大學就讀工商管理，今年本應就讀三年級，惟因本案而休學一年。

認罪被告原打算在會計方向發展

大狀指，事件發生於一年半前，被告已受到很大的教訓，亦有真誠悔意，希望可以在今年內處理本案，以在新學年繼續學業。辯方呈上11封求情信，其中被告在親撰的信中承認行為不智不理性，已深感後悔。被告原本打算向會計專業發展，但今次定罪對他將來能否於這方面發展影響很大。

雖然被告休學一年，但大狀指這一年被告並無自暴自棄。被告有工作，僱主對他的評價亦十分正面。大狀指被告會勇於面對及接受法庭對他的判罰，親友亦會陪伴被告面對及給他無限支持。

大狀力陳被告在開審第一日已認罪，而涉案雷射筆雖在10米距離內可以傷人，但案發時被告並不是在10米範圍內使用，案中亦無人受傷，希望法庭先索閱更生中心報告，以及將三罪刑期同期執行。

裁判官陳慧敏指，根據案例，似乎監禁是合適的刑罰，但考慮到被告非常年輕，同意索取其他報告，惟不會只索取更生中心報告。陳官又指，法庭在處理青少年罪犯時經常感到困難，因為他們犯案多是因為入世未深、未經深思熟慮，但仍需為其行為負上責任。她最終下令先索取更生中心、勞教所、教導所，青少年罪犯評估報告，其間被告須還押，下月12日判刑。

少女指當日屢遭警方強光照射

案發時14歲的女生被告在得悉首被告須還柙後，在被告席上哭泣不止，未能繼續出庭自辯。法庭一度休庭讓她平復心情。

其後她繼續作供，稱當日晚上約11時在花旗銀行外等候友人並與友人談天，其間有不認識的男子遞上雷射筆，「因為我係咁望住佢支雷射筆射出嚟啲光，我覺得啲光好靚」。少女稱她玩了一會兒，「亂咁照，冇目標咁照，照天照地，警署外牆、Citibank地下都有」，但她稱沒有向人照射。其後她將雷射筆交還該男子。

後來有強光從警署照下來，「好頻密，我都唔知佢照去邊，照咗我嘅方向幾次」。少女今稱：「我有啲嬲，覺得隻眼痛，因為好光。」她發現強光是由警署的警察照下來，但因警察戴了頭盔，故看不見警察的容貌。

少女又稱，警員持續用強光「係咁照過嚟」，當時曾大聲向警員問：「做乜照我呀？」她承認曾向警方做出不文手勢，「想叫佢哋停止照向我哋嘅方向」。

她指，強光持續照向她，當時她想避開強光，曾叫友人一起走，但友人稱再等多一會才一起去吃東西，她於是留下，並蹲在地上玩水樽，「前排好興掟個水樽，令佢企返喺度」。裁判官要求播放片段，片段的確顯示被告與友人在欄杆邊玩水樽。

裁判官指，留意到被告使用完雷射筆後叫：「阿sir你冇電呀？阿sir？」少女承認該句話是她講出來，因為她留意到「有個first aid哥哥都好似好唔舒服咁，擋住啲光」，並曾說：「我哋就嚟走㗎喇，你哋唔好再照喇。」

自覺「嗰時我冇做錯任何嘢，佢哋唔係針對我」

控方盤問下，少女稱當時覺得在場人士好似玩緊「激光中」，又指知道之前有人同樣用雷射筆在太空館玩樂，「我覺得好靚」。

主控稱，案發前香港已有大大小小不同的示威；少女則指，爸爸於當年7月21日離世，她沒有留意社會事件，「碌ig都會碌到嘅，我唔會撳入去睇，我覺得呢啲嘢會影響我心情，我想避晒佢」。

她自言不知道當時有示威目標是針對警察，又指當時雖然警方曾用擴音器要求人群散去，但她仍留在現場，因為「嗰時我冇做錯任何嘢，佢哋唔係針對我，我冇留意」。

四名被告為案發時19歲的男學生蔡詠豪、30歲製片人廖穗敏、14歲女童以及31歲工程師霍德龍。首三名被告被控前年9月24日至25日參與非法集結。三名成年被告另被控管有攻擊性武器，均涉雷射筆。

【案件編號：WKCC1312/20】

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