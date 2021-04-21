傳來菲臘親王逝世噩耗，緬懷之情油然而起！一介平民，對親王我沒能說些甚麼。在此想談談他創立愛丁堡公爵獎勵計劃（The Duke of Edinburgh’s Award，簡稱DEA）的經歷和受益。這計劃成立於1956年，初頭只在英國，其後推廣到所有英聯邦地區，香港隨後引進。據悉，DEA現時參加人數全球逾700萬之多。

引導青少年走向正途

當時的社會，經濟蕭索，青少年酗酒鬧事、生活頹靡。於是菲臘親王透過計劃鼓勵青少年善用餘閒、培養興趣、增強體魄、服務社會。在這樣的社會背景下，這計劃成了引導青少年走向正途之明燈。

我成長於70年代，那年代青少年沒甚麼活動逍遣。居住徙置區，眾所周知環境惡劣，黑幫惹事生非，打架結黨、賭毒劫在我細路仔便司空見慣。所謂近朱者赤，近墨者黑，不少青年便因此誤入歧途。那年我放學後多到YMCA打乒乓球，導師便介紹我參加DEA活動。這計劃分銅/銀/金三級，銅章至少半年，銀章一年，金章則至少年半，參加年歲由14到25歲。每級設有服務、興趣、技能和遠足四個範疇，而金章則多一項團體活動。每一項都有它的社會功能。如服務可考取急救/拯溺證書，又或持續為老人中心/圖書館做義工，興趣則可按個人嗜好選擇，遠足活動則是計劃最重要的內涵，一連串的學習如地圖指南針運用、急救指南、天氣觀察、露營技術等等。

每趟遠足都必須撰寫報告，一隊人為這報告分工合作、廢寢忘餐，這些努力對我日後讀書得益至深。銅章兩次遠足，每次兩日一夜；銀章三天兩夜；而金章則是四天三夜，孭住十多公斤的行囊在山頭野嶺走幾十公里路，體能付出真的是磨練，從中學會忍耐、合群、獨立和有目標。

我記得上金章時，興趣選錢幣搜集，當年的導師是一位英國人，他是消防官員，我定期到他家呈報進展。每次會面前，我都需準備討論的範圍，因他是英國人，我更需要加強英語的溝通，從他身上我學會知識管理，也令我日後對世界充滿好感、對錢幣觀賞興趣依然濃厚。78年我考獲金章，那年5月，我被邀請赴港督府，從麥理浩手中領取獎狀，我好記得他說：「恭喜你！我謹代表菲臘親王把金獎頒給你！」當時電台和報紙都有報道，對一位平民子弟，這是個很激勵人心的榮譽，年輕時性格急躁和自卑，這刻我為自己的努力感驕傲。

大學畢業後，我為人師表，也一直為DEA服務，也希望我的學生從計劃中學會做事有目標、堅持的毅力，培養廣泛的興趣和對弱勢社群的關懷，一直到我退職前。在我認識的DEA朋友中，因得計劃的磨練和激勵，大多學有專長，有些成了教師、醫生、律師等。順帶一提，所有制服團體如男、女童軍、民安隊少年團等，DEA是被公認為獎章中的最高榮譽，被視為領袖風範。97後，計劃改名香港青年獎勵計劃，但受歡迎程度好像大不如前了。

我已踏上耆老之年，往日在DEA的六年生涯中，對我人生的勉勵，令我獲益良多。我在污泥的生活環境裏竟沒染上壞惡習，真的很感謝DEA的持扶。香港年輕的一代，也許對菲臘親王感陌生，我的文章希望能喚起同我參加過DEA的朋友，一齊向這位善良親民的親王作最高的謝意！菲臘親王，永遠的懷念你！

簡培發

自由撰稿人