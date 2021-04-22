蔡玉玲的案件宣判前夕，涉案報道《鏗鏘集－7.21誰主真相》剛奪得「金堯如新聞大奬」，有評審指判決不會影響獎項結果，但擔心記者未來再難以查冊採訪，如同「斬去」調查報道記者的手腳。各界亦開腔支持蔡玉玲，其中16名港台節目顧問團成員批評判決未有衡量公眾知情權及新聞自由重要性，歐盟駐港辦事處亦指法律不應用作扼殺正當新聞工作。

今屆「金堯如新聞大奬」評審之一、金堯如新聞基金管理委員會秘書麥燕庭表示，今次兩個得獎新聞作品均以查冊做起點，其中鏗鏘集《7.21誰主真相》在電台電視組獲一眾評審給予各作品中最高分，代表各評審都肯定這個調查報道，方法和表達形式均專業和仔細，值得肯定和嘉許，今次法院裁決也不會影響今次獎項結果。

如同「斬去」調查報道記者的手腳

她強調，至今仍不認為查冊有罪，又指法院判決只基於法例的狹窄定義，亦未考慮獲基本法保障的新聞自由，以至公眾利益。她相信，記者未來難以用查冊採訪，如同「斬去」調查報道記者的手腳。

她更擔心，今次記者在運輸署查冊被判罪成後，其他政府部門會「有樣學樣」，日後公司、土地查冊亦會受限制，不但會損害香港的新聞自由，也會損害香港作為資訊自由中心地位。

查冊要去信如運輸署長審查報道 歐盟駐港辦事處發文駁斥裁決

對於法官稱記者若要就車牌查冊去信運輸署署長，麥相信仍會受限於有關交通及運輸事宜的用途，但即使可去信提出申請，「咁即係話畀佢聽我做緊咩嘢故仔？甚至叫佢審埋個故仔？如果覺得故仔對政府冇咩害，就畀啲資料你；否則就『對唔住喇，根據條例，畀唔到你』。」

另外，不同界別都在判決後先後開腔支持蔡玉玲，其中歐盟駐香港及澳門辦事處在Twitter發文指，蔡玉玲的定罪提醒社會，新聞自由並非理所當然，法律亦不應用來扼殺正當的新聞工作。

顧問團16成員促港台承諾不會下架節目 承擔法律費用

16名港台節目顧問團成員亦發表聯合聲明，對蔡玉玲為尋找真相而付出致謝，並認為今次法庭判決未有衡量公眾知情權及新聞自由的重要性，政府亦對目前制度缺陷視若無睹，更刻意收窄傳媒查冊的空間，是刻意扼殺公眾得知真相的權利，及打壓傳媒監察權貴的職能。

他們同時要求香港電台承諾不會下架相關節目、港台管理層須承擔蔡玉玲相關法律費用，並要求政府審視目前查冊制度，是否能保障傳媒執行第四權，以捍衞新聞自由及公眾知情權。

新聞行政人員協會：當局應採取措施維護新聞採訪自由

香港新聞行政人員協會關注法庭今次對蔡玉玲的裁決，指新聞工作者透過查冊等方式，就涉及公眾利益的社會事件，進行正當調查報道，追求真相及監察公營機構和政府部門工作，以維護香港整體及市民大眾利益。協會認為當局應採取措施維護新聞採訪自由，完善所有政府部門的登記查冊安排，而不是就新聞採訪設置限制和障礙，以保障公眾利益及尊重市民應有的知情權。

香港新聞行政人員協會強調，法治、守法和新聞言論採訪自由是香港的重要基石，政府及社會各界亦應尊重及竭力維護。

香港外國記者會強烈譴責當局檢控蔡玉玲，形容是開創了危險的先例，並為當局對記者恆常採訪採取法律行動大開中門，同時亦阻止記者可合法地查詢公共紀錄。香港外國記者會又指，雖然蔡玉玲沒被判入獄，但只因其工作被留下刑事紀錄和罰款，而有關查冊本是香港新聞界慣常做法，但蔡玉玲卻被抽出來懲罰，其報道正是調查前年7.21元朗事件。

民主黨資訊科技及廣播政策副發言人冼卓嵐亦對法庭的判決感到十分失望，認為法庭完全沒有考慮記者查冊的動機是出於公眾利益及知情權，嚴重打擊香港新聞自由。判決亦嚴重削弱傳媒追查官商勾結及揭露其他犯罪行為的功能，最終受害的將會是香港整體社會。

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