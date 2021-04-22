Now新聞台工程人員李小龍2014年在佔旺區採訪期間，突遭警員搶走鋁梯，及後更遭指控襲警被捕。李小龍入稟向警方索償，自言被制服時遭警員施襲。當日有份制服李的警司今接受盤問，庭上三度示範李如何用鋁梯掃向警員，首兩次示範遭原告一方質疑動作有出入。警司解釋謂：「misunderstanding咗，我已經向法庭道咗歉。」及後警司更獲原告一方提供與案中同款鋁梯再作示範，惟三次示範的動作均不同。

任職高級警司、機動部隊副校長的莫慶榮今接受盤問時指，當晚目睹原告人李小龍用鋁梯掃向警員。莫在庭上三度示範該動作。就首兩次示範，原告一方質問他為何第一次是用雙手展示「掃」的姿勢，但其後則變為僅用右手。

莫解釋指，最初以「好casual嘅動作」解釋何謂「掃」，之後一次才是真正模仿李的動作。莫在原告一方追問下指，無意向法庭隱瞞，又稱：「misunderstanding咗，我已經向法庭道咗歉。」其後莫再利用案中同款鋁梯作第三度示範，則又再改用雙手持鋁梯模仿「掃」的動作。

另外，莫在庭上自言是本案主要證人，原告一方質疑如此重要的證人，為何會在案發兩個半月後才補錄書面供詞。莫回應指不清楚。法官李樹旭又質問莫，為何能在書面供詞中，如此確定地記下案發時間「21:13」，惟莫指對此紀錄的印象已很模糊。警司明天將繼續接受盤問。

【案件編號：DCPI1635/19】

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