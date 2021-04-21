【拆局】

華融作為上世紀由國務院批准成立的四大資產管理公司之一，在「國進民退」的背景下似乎亦沒太大優勢。對於這次人行計劃出手相救，有專家認為此舉是要預防中國金融市場被拖累的情況出現。

預期違約事件更常見

經濟分析師羅家聰分析指，如果華融有能力還債，或債權人願意延遲收錢，一般可以「閂埋門搞掂」，但今次華融無力擺平，中央亦要硬食，生怕「牽涉面廣，一爆煲好大鑊」。對於華融不良資產逾千億，他認為是公司資產負債管理做得不好，始終華融並非正式銀行，監管機構未有緊盯，故企業融資時未必做好Know your customer（KYC）、槓桿極大等，均使風險增加。

美國克林信大學經濟系副教授徐家健認為，中央聚焦維持金融穩定，避免2008年美國投資銀行雷曼兄弟倒閉後，拖累整個金融市場，使火燒連環船情況重演。對於目前華融債券買價回升，他解釋中央出手頂住，能增加市場信心，「（債券）唔會變廢紙」。

事實上，內地國企債務違約事件近年經常發生，當中包括去年下半年的華晨汽車、紫光集團及永城煤電等。據惠譽評級中國企業研究高級董事黃筱婷指，每年國企違約個案都是維持在單位數，不過今年流動性收縮，導致今年首季就已有國企發行人違約，超過去年全年水平。隨着內地資管新規過渡期即將屆滿，監管當局希望有序地打破國企信用債的「剛性兌付」，預期違約事件將會更常見。