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槍會射擊垃圾遍山野 1平方呎內棄千鉛粒 環團批地政署嘆慢板

3小時前
環團綠惜地球近日兩度重返現場，發現仍有數之不盡的鉛粒及一地靶碎，促請該會盡快清理。原圖為綠惜地球提供圖片

香港槍會前年被揭發未有妥善清理射擊垃圾在大欖郊野公園一帶留下大量鉛粒、飛靶碎片，環團綠惜地球近日兩度重返現場，發現仍有數之不盡的鉛粒及一地靶碎，促請該會盡快清理，又譴責地政總署在監督上「嘆慢板」，變相縱容槍會推卸清理垃圾責任，污染野外環境。地政總署表示，今個月初已要求槍會提交清理工作及泥土檢測時間表，正待槍會回覆。

綠惜地球3月29日及4月15日重返現場，發現城門引水道及其附近的土壤污染情況雖有改善，不過大欖郊野公園緩衝區、槍會附近的多處山坡仍遍佈鉛粒，在最嚴重的一處，一平方呎範圍內竟尋獲多達上千粒鉛粒。

槍會稱清理工作延至今年2月完成

綠惜地球倡議及傳訊經理楊日輝表示，香港槍會去年10月在荃灣區議會會議上，曾承諾在2至3個月內清理現場，本應最快在去年底完成，隨後地政總署引述槍會稱，清理工作要延至今年2月完成。

楊日輝形容清理工作一拖再拖，指現時情況可能反映射擊垃圾量遠高於預期，故未能及時清理。他稱事件亦反映地政總署長年疏於監管，指其中一段涉事山坡曾滿佈霰彈槍膠塞，下方為地政總署管轄範圍，但署方卻「懶懶閒」，最終由其他部門主動「執手尾」。楊續指，去年11月底曾去信地政總署，要求交代槍會清理垃圾及化驗泥土的時間表，惟至今仍未收到回覆，認為當局失職。

同樣有到場視察的荃灣區議員趙恩來表示，地政總署應立即引用地契條款執法，督促香港槍會妥善清理射擊殘餘物。他稱會趁今日（22日）區議會會議追問地政總署等部門的跟進情況，要求槍會盡早完成清理，並化驗泥土，進行徹底除污工作。

地政總署月初促槍會交清理時間表

地政總署回覆《蘋果》查詢時引述香港槍會1月的回覆，表示槍會當時已暫停於用地內進行射擊活動，並加建圍欄以防止射擊殘餘物流出槍會範圍，亦已安排承辦商清理垃圾。

地政總署又指，荃灣葵青地政處曾巡查涉事地段，確認槍會曾進行清理工作，惟仍發現射擊殘餘物。處方已要求槍會盡快清理，又引述槍會指完成清理後會進行泥土檢測，並已提交初步檢測方案。地政處於今個月初曾去信槍會，要求對方提交清理工作及泥土檢測時間表，正待槍會回覆。

《蘋果》亦已向香港槍會查詢，正候回覆。

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