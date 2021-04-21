香港槍會前年被揭發未有妥善清理射擊垃圾，在大欖郊野公園一帶留下大量鉛粒、飛靶碎片，環團綠惜地球近日兩度重返現場，發現仍有數之不盡的鉛粒及一地靶碎，促請該會盡快清理，又譴責地政總署在監督上「嘆慢板」，變相縱容槍會推卸清理垃圾責任，污染野外環境。地政總署表示，今個月初已要求槍會提交清理工作及泥土檢測時間表，正待槍會回覆。

綠惜地球3月29日及4月15日重返現場，發現城門引水道及其附近的土壤污染情況雖有改善，不過大欖郊野公園緩衝區、槍會附近的多處山坡仍遍佈鉛粒，在最嚴重的一處，一平方呎範圍內竟尋獲多達上千粒鉛粒。

槍會稱清理工作延至今年2月完成

綠惜地球倡議及傳訊經理楊日輝表示，香港槍會去年10月在荃灣區議會會議上，曾承諾在2至3個月內清理現場，本應最快在去年底完成，隨後地政總署引述槍會稱，清理工作要延至今年2月完成。

楊日輝形容清理工作一拖再拖，指現時情況可能反映射擊垃圾量遠高於預期，故未能及時清理。他稱事件亦反映地政總署長年疏於監管，指其中一段涉事山坡曾滿佈霰彈槍膠塞，下方為地政總署管轄範圍，但署方卻「懶懶閒」，最終由其他部門主動「執手尾」。楊續指，去年11月底曾去信地政總署，要求交代槍會清理垃圾及化驗泥土的時間表，惟至今仍未收到回覆，認為當局失職。

同樣有到場視察的荃灣區議員趙恩來表示，地政總署應立即引用地契條款執法，督促香港槍會妥善清理射擊殘餘物。他稱會趁今日（22日）區議會會議追問地政總署等部門的跟進情況，要求槍會盡早完成清理，並化驗泥土，進行徹底除污工作。

地政總署月初促槍會交清理時間表

地政總署回覆《蘋果》查詢時引述香港槍會1月的回覆，表示槍會當時已暫停於用地內進行射擊活動，並加建圍欄以防止射擊殘餘物流出槍會範圍，亦已安排承辦商清理垃圾。

地政總署又指，荃灣葵青地政處曾巡查涉事地段，確認槍會曾進行清理工作，惟仍發現射擊殘餘物。處方已要求槍會盡快清理，又引述槍會指完成清理後會進行泥土檢測，並已提交初步檢測方案。地政處於今個月初曾去信槍會，要求對方提交清理工作及泥土檢測時間表，正待槍會回覆。

《蘋果》亦已向香港槍會查詢，正候回覆。

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