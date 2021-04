美籍銀行家前年在銅鑼灣港鐵站內捲入休班警追截懷疑跳閘⻘年的糾紛,被指襲擊休班警而被控。案件今在東區裁判法院開審,休班警稱當時正與他人爭執,其間被告突然搶去他手持的警棍,又踩著他的心口及喉嚨;他要求對方鬆手謂「Leave the hand!」但對方沒有理會,最終同袍到場處理事件。休班警自言當時曾訛稱「有人非禮」,望途人截停跳閘男;及後又一度否認是「Popo」,他今在庭上辨認被告時,被告向他揮手,公眾席隨即傳出竊笑聲。

被告Samuel Phillip Bickett(35歲)今由資深大律師蔡維邦代表。他被控一項襲擊警務人員及一項交替性質的普通襲擊罪,指他於前年12月7日,在銅鑼灣站近F出口樓梯間襲擊警員1519俞樹生。案件由裁判官林希維審理。

於1982年加入警隊、隸屬水警南分區的高級警員俞樹生透露,兩度申請延遲退休並獲批。案發當日,俞前往香港仔水警基地上班,其間在銅鑼灣港鐵站出閘時看到一名男子跳閘,遂質問男子為何跳閘,惟對方企圖逃跑。俞嘗試從後抱著男子但不果,跳閘男跑至 F 出口。

警誣衊「有人非禮」望途人協助截停跳閘男

俞追截跳閘男時大叫「有人非禮」,他解釋欲藉此引起途人關注並加入截停男子。俞追至F出口時,看見一名市民制服跳閘男,立即加入將跳閘男按在牆上。跳閘男問俞「咩事」,俞表露身份並指出對方跳閘,跳閘男卻試圖掙脫及推撞他。俞從腰間取出「休班警棍」,嘗試用警棍控制跳閘男,其間突然感覺到身後有人打他,回頭看見一名戴鴨舌帽的外籍男子。

俞自言分心之際,跳閘男乘機沿F出口逃脫,他放棄追截,返回剛與跳閘男糾纏的牆邊,看見一名男子與剛才戴鴨舌帽的外籍男爭論。俞懷疑曾遭戴帽男襲擊,遂三度問對方「What are you doing?」戴帽男反問「Are you popo?」俞起初回答「No」,但當對方再次問相同問題時,俞終於明白對方正在問自己是否警察,遂改口回答「Yes」。

圍觀市民大罵「死黑警」、「要攞委任證出嚟㗎嘛!」

俞與外籍男交談期間,在場、身穿藍衫的被告突然欲搶去他手持的警棍但不果。俞立即揮動警棍戒備,問被告「點解要搶我支警棍」,對方沒有回答,再次企圖用雙手搶警棍。當時兩人中間隔著欄杆,被告大力將俞拉向自己一方,兩人相繼倒地。

俞指被告用左腳跪著他的心口,又拳打他的左臉近太陽穴位置。愈立即表示「I am police」,並要求被告站起身,惟被告站起後仍踩著他的喉嚨。被告其後問俞:「Are you police?」,俞回答「Yes」。被告隨即以英文要求俞出示委任證,但俞稱由於當時仍與被告爭奪警棍,故無暇取出委任證。

愈稱當時害怕再次被對方攻擊,以英文要求「leave the hand 」,但對方沒有鬆手。二人糾纏期間,逾20名市民在場圍觀,有人罵「死黑警」、「你係警察嚟㗎嘛!要攞委任證出嚟㗎嘛!」市民又指責他胡亂用警棍打人,俞嘗試解釋自己沒有手。俞與被告糾纏一段時間後,警員到場,最終將兩人帶進站內的警務室。

俞透露當日有去醫院求醫,事後肩膀感到疼痛,左臉紅腫。俞應要求在庭上辨認被告,此時被告向他揮手,公眾席隨即傳出竊笑聲。

【案件編號:ESCC2692/19】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手!了解更多(立即下載體驗)

-----------------------------

蘋果初心不變!26周年「撐蘋果Tee」預售:

你的優惠訂購(海外訂購按此)