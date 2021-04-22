根據當事人提供的中醫合約，提供服務的醫美中心，其公司男董事另持有的公司曾開設教育中心，過去與該教育中心疑有合作關係的營銷公司，旗下有六名職員曾涉欺詐被捕，被指在街頭做問卷後，再誘事主報讀課程及購買美容療程。現時相關公司已無運作，但營銷手法與今次事件近似，僅由街頭撈客變成交友App釣客。

涉事中醫及美容療程的醫美中心Derma21及Pretty Renew，進出的客人多為一對對年輕男女。記者向一名拿中藥離去的女生查詢，身旁男生即擋駕：「萬幾蚊好貴咩？」男生得知記者身份便一言不發，該少女則一臉茫然。

中醫合約上印有的Derma21是由Tophit Limited開設，而Tophit Limited其董事黃錦仁名下有七間公司，包括HKUE Limited。由HKUE開設的亞洲管理教育中心，2008年曾因行政混亂，政府將其五個持續進修基金課程除名。今次眾事主被帶往報讀課程，亦為HKUE。

指無要求預繳 可冷靜期退款

與亞洲管理教育中心疑有合作關係的營銷集團ENG，2011年被指於街頭做問卷尋獵物，然後推銷該中心高價英語課程及另一集團的美容療程，甚至帶人到指定公司貸款；警方曾搜查ENG辦公室，以涉嫌欺詐拘捕六名職員，但近年ENG已銷聲匿迹。

本報到黃申報的三個住址查詢均找不到他，Derma21及Pretty Renew以電郵回覆指會提醒客人購買前，考慮經濟狀況及個人需要，另設三天冷靜期，但沒回應疑有職員經交友App帶客上門。另涉事的教育中心否認要求學生預繳，由學生自行決定付款方式，學生亦可於冷靜期內申請退款。