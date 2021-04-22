對有市民看中醫須簽下預繳長約，更設下如健身合約冷靜期的營銷手法，記者曾找兩名涉事女中醫查詢，有人拒訪、有人表示不清楚。中醫業人士指，絕少要求客人預繳醫藥費，對中醫療程設冷靜期更聞所未聞。消委會指預繳消費具風險，簽約前須留意使用期限及終止條款。

為事主診症的兩名女中醫，分別姓甄及李。記者曾向甄查詢，但被職員阻撓。另一姓李女中醫，則稱僅遵照公司安排駐診，不清楚銷售過程，「都係打工㗎咋，其他咩都唔知。」

消委會收投訴趨增

註冊中醫師徐澤昌指，絕少聽聞中醫療程設預繳一年藥費，即使如針灸、助孕或美容療程，收費由數次至十次，更無聽聞中醫療程設冷靜期。他解釋，治療時間長短取決病情、病人意願，難以斷言病人必須覆診半年至一年。

中醫藥管理委員會稱若接獲投訴，會按香港法例《中醫（紀律）規例》及《中醫守則》研訊，並作紀律處分。

過去三年，消委會接獲中醫服務投訴中，有關銷售手法有上升趨勢，由2018年僅佔一成，增至去年逾兩成半，發言人建議先了解中醫療程是否適合自己，預繳大額費用前需細閱條款，如停止服務能否退款。

民主黨消費者權益政策發言人袁海文指，相關手法與美容局相似，倘介紹人能從中獲佣金，且積極協助推銷而沒向消費者表明，有機會干犯《商品說明條例》中誤導性遺漏，最高可罰款50萬元及監禁五年。