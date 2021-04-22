【本報訊】前年7.21，大批白衣人於元朗鳳攸北街及元朗西鐵站向途人無差別施襲，事發期間沒有警務人員執法，即使白衣事後在南邊圍集結，警方到場也沒有拘捕任何人，反而有警務員人與手持武器的白衣人拍膊頭，事件引起全港公憤。諷刺的是，施襲者至今尚未被繩之於法，追尋真相者卻被定罪懲罰。

僅八白衣人被告

截至今年初，警方在事件中累計拘捕63人，包括48名「白衣人」，但僅八人被落案控以參與暴動及串謀有意圖傷人罪，被告包括運輸公司東主王志榮、西鐵燒烤樂園東主鄧懷琛、綽號「飛天南」的吳偉南及八鄉鄉事委員會居民代表鄧英斌等，該案件作供階段早前已結束，押後至本月28日結案陳詞。

警方拘捕的63人當中，有15人為受害人，他們當晚在場，包括事發時遇襲受傷的時任民主黨立法會議員林卓廷，他與另外六名在場人士被落案控以參與暴動罪。7.21事件發生逾一年、即去年8月底，警方突然以暴動罪拘捕被其形容為「另一派」的13人。

監警會已就事件發表報告，批評警方當日在若干情況下未有及時採取行動，的確激化外界對警方與黑社會勾結的指控。但警方一直否認事發當晚屬白衣人無差別襲擊事件，指稱事件是「不同派別人士嘅對峙同聚集，演變成嘅暴力衝突事件」。新界北總區刑事總部高級警司陳天柱更曾形容事件為「兩派人士的衝突」，「勢均力敵，旗鼓相當」。