【本報訊】衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會昨舉行聯席會議後，認為孕婦可以接種復必泰疫苗；而已完成接種兩劑疫苗的密切接觸者，檢疫期或可縮短至七日。另外，衞生防護中心總監林文健稱，政府會取消購買阿斯利康（AstraZeneca）疫苗，但無交代是否涉及違約及需否賠償等。

政府棄購AZ無交代需否賠錢

政府專家顧問、新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌表示，委員會商討後初步認為，完成接種兩劑疫苗及滿14日後的人士，若被列為密切接觸者，檢疫期或可縮減至七日，但仍須檢測及或需檢測抗體，惟前提是變種病毒沒有流入社區。

近日有最少兩名孕婦接種疫苗後流產，許指平常每七位孕婦即有一位流產，而全球已有逾九萬名孕婦接種疫苗，暫未看到孕婦接種有風險；近日亦有外國文獻顯示，根據mRNA疫苗包括復必泰的數據，抗體會連同臍帶血及母乳提供予嬰兒，故本港孕婦可在懷孕12周後接種復必泰。至於科興，許指國內已有指引孕婦可接種，但需待廠方完成手續更改疫苗標籤後，才可讓本港孕婦接種。

阿斯利康疫苗被指與血栓有關，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，目前香港已有兩種有效疫苗且充足供應，建議毋須引進阿斯利康來港。衞生防護中心總監林文健稱，政府會在相關疫苗未到港前取消購買，藥廠多出供應可考慮提供予其他第三世界國家，惟對於是否涉違約需賠錢等，林指因簽了保密協議未能提供資料。