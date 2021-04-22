【本報訊】高血壓是常見都市長期病，可引起中風及心臟病等嚴重併發症，患者需要經常量度血壓監察病情變化。有學者推出手機應用程式（App），只須用相機功能拍下血壓計顯示屏，即可自動記錄讀數並上傳雲端，方便日後翻查。

根據衞生防護中心資料，成年人血壓長期超過140/90，即屬患上高血壓，本港約有27.7%人口患高血壓，當中近一半人未被確診。患高血壓比率隨年齡增長而上升，65歲或以上長者最高危。高血壓多數沒有明顯症狀，但容易引起嚴重併發症，包括中風、心臟病及腎病等，不少患者因出現併發症才被發現本身患有高血壓，故高血壓被視為常見的都市「隱形殺手」。

拍下血壓計顯示屏 數據傳雲端

中大賽馬會公共衞生及基層醫療學院副教授蔡錦輝指出，肥胖、有吸煙習慣、有家族病史及年長，均為患高血壓的高危因素。雖然年輕人患上高血壓的風險相對較低，但亦因此容易忽視患病的可能。醫學界提倡不論年齡都應關注血壓健康，包括定期量度血壓，一旦不幸患病都能及早發現。

高血壓患者需要經常量度血壓，並覆診監察病情變化，例如長者便會抄下血壓計的讀數，覆診時提供予醫生參考。不過，紙筆抄寫難免有誤，亦難以作為長期紀錄之用，容易影響斷症。蔡錦輝去年推出手機應用程式「HealthCap拍健」，用戶只需用手機內的相機功能拍下血壓計顯示屏，即可自動輸入及記錄上壓、下壓及心率讀數，避免受人為失誤影響，且適合用市面上大部份型號的血壓計；相關數據更會上傳雲端，日後可以供用戶及醫護人員翻查。

現時該應用程式已有逾5,000人登記，恒常用戶則有逾3,000人，分別來自個人用戶及長者中心等，去年10月更與醫管局轄下兩間普通科門診診所合作，讓覆診病人試用。

中文大學主辦「全民關注血壓月」（May Measurement Month，簡稱MMM），5月1日起舉行連串活動，推廣不論年齡定期量度血壓，提高公眾對相關病症的認識。