政府早前要求所有現職公務員宣誓或簽署聲明，擁護《基本法》及效忠特區，拒簽者或會被革職。任職公務員逾30年、高級環境保護督察胡先生於本月12日收到環保署信件，指他未有在限期前妥當地簽署及交回聲明，勒令他即日停職，但仍可出入辦公室取私人物品。

胡先生指，事隔8日，環保署副署長徐浩光於周二（20日）突然親自巡視辦公室，並下「口諭」禁止他再進入辦公室，命令其上司清走胡的物品。被禁足後，胡無法取回存放在辦公室的藥物及住所門匙，多次要求入內取回不果，有家歸不得，已連續數晚露宿街頭。職工盟今早（23日）陪同胡返回辦公室，欲取回私人物品，亦被署方人員拒諸門外，現場多名保安戒備。

曾3次遞交和簽回聲明仍被勒令停職

港府強制公務員宣誓效忠，最遲2月底前須簽回聲明。胡先生指，他在限期前已向環保署人事部遞交已簽署的聲明，因應他對宣誓一事仍抱有疑問，隨聲明遞交了「備忘錄」，冀獲部門解釋和回應。

惟簽回聲明死線當日，胡先生收到部門回覆，指未有收到他妥為簽署的聲明，要求他上門到辦事處再次遞交聲明。胡立即在其保留的聲明副本上加簽，先傳真文件，再前往辦事處遞交聲明。

但環保署後來又再發信，指胡未有妥為簽署和交回聲明，要求他作出解釋。胡於上月12日回覆署方，強調他已先後3次遞交和簽回聲明，之後便沒有收到進一步查詢。但事隔1個月後，環保署突然勒令他停職，僅指決定關乎簽署聲明事宜，但未有明確指出問題所在，「我有簽聲明喎，係基於咩原因話收唔到？完全冇交代，我都唔知發生咩事」。

副署長「口諭」命令胡上司清走其物品

胡先生又指，在他停職期間，環保署副署長徐浩光於本周二（20日）突然親自巡視其辦公室，並下「口諭」禁止其他同事准許他再進入辦公室，在他不在場的情況下，命令其上司清走其物品，大樓保安更一度不容許他逗留在樓層。

他得知消息後，曾以短訊形式向上司提出反對，但不獲回應。他批評署方以禁足和清場手段對付公僕，做法橫蠻無理，「用群眾對群眾，用返自己同事隊自己，畀壓力我，唔好搞咁多嘢啦，唔好累街坊」。

環保署指職工盟説法失實 遭事主反駁講大話

胡指，至今仍無法取回存放在辦公室的藥物及住所門匙，因擔心署方胡亂處理其私人物品，被迫在辦公室附近露宿兩日，「擔心夜晚佢會丟晒我啲嘢」。職工盟公務員工會委員會今早陪同胡到訪辦公室，欲取回私人物品，並與部門主管就停職事宜交涉。但署方人員僅講了一句「主管嚟緊」便關上門，並不再應門，即使郵差上門派信亦被拒諸門外。

雙方擾攘逾2小時，環保署新聞主任終安排首席環境保護主任李瑞安見記者，但僅交代署方將就事件出新聞稿，但主動指職工盟説法失實，稱勒令胡停職當日，已告知並給予對方充足時間，即日執拾個人物件離開，其後不准再踏足辦公室，但因應物品太多，署方將郵寄包裹到其住址。被問到停職是否與宣誓聲明有關，李拒回應，反叫傳媒向公務員事務局查詢。

胡先生即場反駁李講大話，指停職直至本周二前，他仍可自由出入辦公室，強調禁足令是之後才突然無理實施。他要求署方明確交代，停職決定是基於哪些規章和制度，而非任意對公務員作政治抹黑，或因長官意志肆意濫權，並要求署方查明後安排他復職。他又呼籲署方回歸理性，取消無理的禁足令，尊重法治和基本人權。

《蘋果》已就事件向環保署和公務員事務局查詢，暫未獲回覆。

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