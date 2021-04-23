新廣播處長李百全上月上任不足兩周，已向《議事論事》「動刀」抽起節目，近日該節目的片頭亦發現有被「河蟹」的痕迹。《蘋果》比較《議事論事》兩個版本的片頭，發現「悼念六四無罪」的口號和燭光被剪走，支聯會設計、悼念六四31周年的「真相」圖案亦被換走。另外，原有版本中，一個手銬剪影上印有「國安」字眼，新版本中「國安」兩字已被消失。

《議事論事》日前於fb專頁宣佈，昨（22日）播出的一集將會有新片頭，並上載予觀眾率先觀看。《蘋果》比較新舊版本片頭，兩個版本長度相約，同樣約為15秒。不過，當中部份細節已被修改。

在舊有版本中，原本在畫面右下方有「悼念六四無罪」的口號字眼，並配有六四集會常見的悼念燭光動畫。不過，新版本已整個被刪去。同一個畫面中，舊版本的左上角配有一堆人群剪影，加上一個白色手銬，上面印有「國安」字眼，意味人們被國安拘捕；不過，新版本「國安」兩字已被消失，而手銬及人群剪影則仍然保留。另外，在舊版本最後的畫面，其中一個氣球印有支聯會設計、悼念六四31周年的「真相」圖案亦被換走。

加入修改《基本法》附件畫面

另外，有關立法會選舉的畫面中，舊版本配有去年梁繼昌、楊岳橋、郭榮鏗及郭家麒四人被取消議員資格後，全體民主派總辭的大合照，並有「去或留？」字眼。然而，新版本中，大合照出現時間較短，改成加入《基本法》以及一份寫有「附件」的文件，並蓋上「修改」字眼，代表全國人大通過修訂《中華人民共和國香港特別行政區基本法附件──香港特別行政區行政長官的產生辦法》及《中華人民共和國香港特別行政區基本法附件二香港特別行政區立法會的產生辦法和表決程序》。

《蘋果》正向港台查詢有關《議事論事》片頭更換的原因及細節。

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