2018年女警開槍案中腹部中彈的裝修工，經審訊後被裁定兩項企圖蓄意傷人罪成，今被判入獄兩年半。連日陪同被告出入法庭、其兒子周先生在庭外向本報記者謂，聽審時希望庭上證供能解開滿腹疑團，惟無論是涉案警員證供，抑或是控方片段，都令他感到未有揭露事件全部內容，「所有重點都睇唔到。」他表示，至今仍相信父親所說，認為他只是普通市民，案發當天如常上班，卻突然中槍，質疑控方說法不合邏輯。

案件審訊期間，記者和公眾都需要先行領取籌號，方可進入庭內旁聽。惟一連三天審訊中，周先生都是公眾席上近乎絕無僅有的身影。被告周景登（57歲）本人說話咬字不清，一直在旁的周先生會充當「翻譯」，但他有時也聽不懂父親的話，只能無奈表示：「聽唔明佢講乜。」

母親患思覺失調 案發後父母同住護老院

周先生表示，自從得悉父親出事後，一直擔心其安危。雖然被告經過連日救治後，終逃過一劫，但一顆子彈，不但令被告從此半身不遂，也衝擊周家一家四口。周先生透露，父親本來負責照顧患有思覺失調的母親，但父親中槍後，兩夫婦雙雙入住護老院。為了方便探望雙親，周先生安排他們入住居所附近的護老院，他一肩挑起家庭重擔，日打兩份工，亦要為父親處理住院舍的事宜，令他身心俱疲，最終需要辭去其中一份工作。

事後父親獲警方批准保釋候查，其間一直不用到警署報到，由警員定時到護老院處理報到手續。事隔一年多，父親終於在去年被正式起訴，周先生當時得知消息後感到「要嚟嘅始終要嚟，話晒咁大件事」，惟有為案件做好準備。

周先生亦憶述，及後警方登門搜屋，卻只是略作搜查，之後便表示沒有特別發現，予人例行公事之感。周先生因而覺得，警方其實沒有將父親視為危險人物。

及後警方聯絡周先生，表示要求他為父親辦理保釋，惟父親那時剛完成手術不久，仍然留院，周先生本人也在上班，遂表明保釋事宜希望留待日後處理，又說：「佢（被告）仲昏迷緊，做乜要簽保釋？」未幾警員上門，要求周先生為父親辦理保釋，又要求他簽署聲稱屬於機密的文件，但不獲告知內容。周先生感到警方像是自顧自查案，沒有顧及其處境。

港鐵所有閉路電視均故障 兒子質疑：冇理由咁啱呀？

至於被告本人憶述事件時，表示當時只是聽從警員要求，出示身份證以供查閱，「查咪由佢查囉」。面對中槍一刻，命懸一線，被告只謂「冇諗過其他嘢」，感到「打中咗咪仆親地下」，又說：「有乜驚唔驚？你都昏迷，唔知醒。」不過，事後警員不時到護老院找他，令他覺得頗「煩惱」。

控方審訊期間，除了傳召涉案警員出庭作供外，也在庭上播放案發時港鐵閉路電視片段作證。惟連日到庭聽審的周先生質疑，片段根本看不到所謂父親被警員截查、亮出鎅刀刀片，以至向警員揮舞鎅刀的一幕，謂：「如果講正常邏輯，一個返工嘅人，點會走去攞把鎅刀襲擊差人？你趕住返工，你就要襲擊佢？」

周先生又透露，文件聲言深水埗港鐵站案發時的數部閉路電視均出現故障，他質疑「冇理由咁啱呀？」

兒子明言繼續相信父親

面對父親罪成還柙，周先生表示會保留上訴權利。被問此舉會否加重家庭負擔，他說：「辛苦係一定嘅，冇得講」，但他明言繼續相信父親。

院舍去年起受疫情影響，不准親友探訪，院友外出亦受限制。周先生陪同父親出庭應訊，推著他所坐的輪椅出入法院，成為兩父子彌足珍貴的獨處時光。

案件裁決前夕，周先生一如既往，到護老院陪同父親乘坐院方安排的小巴到庭應訊。兩父子進入庭內及等候開庭時間，均不發一言。法官陳廣池宣讀裁決時，明言不接納被告證供，而相信涉案警員的說法。此時一直坐在公眾席、望向前方的周先生神色開始緊張，不時閉目。

散庭後，周先生和父親隔著犯人欄，交代兩句後便離開。此時周先生手上不再握著父親輪椅的手推柄，而是拿著就案件上訴的文件，而登上小巴回到護老院的身影，只剩下周先生一人。

【案件編號：DCCC348/20】

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