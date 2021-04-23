香港民族陣綫前成員早前承認，前年7月在荃灣工廠存有爆炸品TATP及鐵通等攻擊性武器，案件今在高等法院判刑，是反修例事件首宗在高等法院判刑個案。控方早前引用「賊王」葉繼歡管有TNT炸彈囚18年的案例，法官陳慶偉今指，綜觀證據，被告有意圖顛覆現行特區政府，推動港獨；同年7.1有大批示威者或暴徒闖入立法會大肆破壞，雖沒證據與被告有關，但顯然是2019年動亂事件之一。陳官續指葉繼歡是求財，但被告卻是針對香港特區政府和社會安全，意圖引起恐懼，罪責一樣甚或更重，以18年作為量刑起點，最終判監12年。

被捕至今已還柙20個月的被告盧溢燊（29歲），被控於2019年7月19日在荃灣德士古道142號隆盛工廠大廈20樓一個單位內，非法及惡意存有爆炸品，即三過氧化三丙酮（TATP），意圖藉以危害生命或對財產造成嚴重傷害。被告早前在東區裁判法院承認控罪，轉介至高院接受判刑。

官：被告危害警方爆炸品處理人員的性命

控方指TATP比葉繼歡案中的炸藥TNT更不穩定，更易引爆，辯方則引述學術文章指TATP威力較低。法官陳慶偉判刑時說，辯方援引的科學文章是分析實驗室條件下的爆炸，與現實情況有分別。他接納TATP特性不穩定，潛在危險更大，並指警方決定疏散市民後當場引爆，影片可見對建築物結構造成頗大損害。

法官更提到，涉案單位另搜出武器和書藉，尤其有《香港獨立論》一書，亦有鼓吹香港獨立、分裂國家、顛覆國家的政治單張和小冊子。此外，警方從被告的電話檢取兩份講述不同物質和爆炸品特性、製造方法、引爆機制的文件，法官形容為給恐怖分子閱讀的文件。

被告被控存有炸藥意圖危害生命或財產，法官認為雖然控罪不是製造爆炸品，但論本案情節，刑責別無二致，同樣邪惡；案情屬於最嚴重類別，指他同時危害警方爆炸品處理人員的性命。法官指被告與其他人無疑正在製作高威力炸彈，結合其他證據來看，被告的意圖是顛覆現行特區政府，推動香港獨立。法官特別提到同年7月1日發生大批示威者或暴動者闖入立法會大肆破壞，謂雖然沒證據與本案有關，但這是2019年動亂的事件之一。法官宣判前已表明會考慮立法會事年為事發背景。

明言法庭若不判處極度阻嚇的刑罰 便未盡職責

法官續說，控罪沒有量刑指引，他認為本案屬於最嚴重類別，被告角色是主腦。法官參考葉繼歡管有2公斤TNT炸藥，判囚18年一案，提到案例有言法庭若不判處極度阻嚇的刑罰，便未盡職責。法官認為本案爆炸品份量較少，但論潛在危險卻較葉繼歡案高。

他續指，葉繼歡和同黨犯案相信是求財，但被告卻是針對香港特區政府和社會安全，意圖引起恐懼，罪責起碼與葉繼歡同等，甚至更高，最終決定採納葉繼歡案的18年監禁為量刑起點，因被告認罪扣減三分之一，判刑12年。

本案早期提堂時有一段插曲，由於控方最初落案檢控時未取得律政司司長同意書，因此一度要撤銷案件重新控告。這導致撤控之前被告還柙的3個月，按法例不能視作已經服刑。法庭一度探討需否因此減刑，辯方建議減刑4個半月，把被告獄中行為良好可獲的扣減計算在內。控方一度質疑若被告日後行為良好，會變相獲重覆扣減。法官最後決定，指示懲教署將被告最初還柙時期也視作服刑時間，免卻宣判時計算刑期的問題。

官翻閱證物相片 問擴音器是否引爆裝置

律政司高級檢控官張卓勤早前在庭上播放涉案TATP的引爆片段，並要求法官翻閱證物相片，包括涉案TATP的形態、單位內搜出的汽油彈、雙氧水、化學品、冷凍倉、擴音器及各項裝備等。陳官一度問，被告有否被控管有汽油彈；又問相片中的擴音器用途是甚麼，獲悉只是普通擴音器後，他再確認謂「不是引爆裝置？」

案情指，被告於2019年1月向朋友表示，由於香港民族陣綫的貨倉被爆竊，故需另外尋找地方存放物資，翌月透過朋友租用涉案工廈單位，月租5,000元。警方同年7月19日，根據線報到涉案單位搜查，在單位外截停被告，在他身上搜出單位鑰匙、豬嘴、眼罩、以及多份文件，包括一份關於農曆新年被捕的女被告向台灣尋求庇護的報告。

警方在單位內搜出10個汽油彈、電飯煲、冷凍倉、雙氧水及各類化學品，約700克的TATP以結晶粉狀方式存放在不同容器，餘下TATP則存放在冷凍倉或量杯內，另搜獲易燃液體。警方其後在大廈天台引爆約700克TATP，聲稱可對引爆地點的5米範圍造成破壞，有部份TATP則在樓梯引爆，餘下則送往化驗。除了爆炸品及製造工具外，警方另在單位內搜出頭盔、豬嘴、眼罩、手套、腳套、港英旗、寫有「捍衛香港自由 打倒港版紅衞兵」的木板、以及香港民主陣線的小冊子等。

警方又搜查被告寓所，搜出《香港獨立論》、《反恐逃生密技100招》等書籍，寫有香港獨立的單張，並在被告電話內發現製造爆炸品的指引等。

反修例事件首宗在高等法院判刑個案

警方在法院外回應案件，有組織罪案及三合會調查科B組署理警司呂思灝指，本案是近年檢獲最多土製炸藥製成品的案件，也是反修例事件首宗在高等法院判刑的個案，警方歡迎判刑，認為能發出有力訊息，表明社會不容忍無差別地對公眾行使暴力。呂說反修例事件中有17宗爆炸品案件，除了本案另有三宗會在高院處理。

呂思灝指，涉案單位除了搜獲炸藥，亦有大量用於示威的武器，當時正值反修例示威高峰期，若非警方及時搗破涉案炸藥工場，恐會造成大量破壞和人命傷亡。他亦指爆炸品處理課人員冒著很大生命危險，安全地引爆炸藥。

【案件編號：HCCC318/20】

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