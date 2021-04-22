衞生署上星期公佈兩名32歲孕婦接種BioNTech（復必泰）疫苗後分別出現流產及胎兒夭折的個案，引起廣泛關注。懷孕期間應否接種新型冠狀病毒疫苗呢？疫苗安全性最新的發展又如何呢？

到目前為止，科興疫苗仍然缺乏懷孕研究數據，相反復必泰BioNTech的研究數據則明顯較多，直至4月14日，美國疾控中心（CDC）V-Safe名冊收集近9萬名婦女的資料，她們在未知已懷孕的情況下接種了輝瑞BioNTech核酸疫苗或美國Moderna核酸疫苗，CDC比較了這些孕婦的流產、宮內夭折、早產、妊娠糖尿、妊娠血壓高、胎兒生長遲緩等案例，發現與背景發病率無異，沒有任何證據證明其安全隱患，所以鼓勵孕婦衡量風險後接種疫苗。

英國方面，英國皇家婦產科學院（RCOG）及英國疫苗接種與免疫聯合委員會（JCVI）剛剛更新了他們的建議，根據年齡和臨床上不同的風險族群，建議為所有孕婦與其餘人群同時提供新型冠狀病毒疫苗。在今年1月時，英國當局僅向兩類型的孕婦提供疫苗接種，首先是長期患高風險疾病的孕婦，因為她們受感染後患嚴重併發症的風險更大；其次是受感染風險較大的孕婦，例如是前線醫護人員。自4月16日起，合資格接種的孕婦擴展至以下幾類族群，包括基於健康和個人因素（包括年齡，種族，BMI和基本健康狀況）而被認為處於高風險受感染的孕婦，患有妊娠糖尿病或BMI超過40的孕婦，及45歲或以上的孕婦。JCVI亦建議，婦女不需要在接種疫苗前驗孕，計劃懷孕的婦女亦不需要因為接種疫苗而推遲懷孕。另外，截至2021年3月31日，英國已為非孕婦接種了超過2,000萬劑阿斯利康疫苗，當中已有79宗接種後出現血栓的嚴重副作用，這意味着每注射一百萬劑阿斯利康疫苗，就大約有4人出現嚴重血栓。出現血栓的風險即使極低，英國當局認為合資格接種的人可選擇BioNTech核酸疫苗或Moderna核酸疫苗作為代替品。

相對於美國及英國而言，香港的疫情並非十分嚴重，孕婦感染新型冠狀病毒肺炎的風險較低，所以暫不建議懷孕期間急於接種疫苗。準媽媽可以先觀望一下，等待香港婦產科學院專家委員會作出的更新建議。對於因潛在風險而在感染新冠病毒後容易出現嚴重併發症的高危孕婦，她們應與婦產科醫生商討後才決定是否接種疫苗。

蘇振康 婦產科專科醫生