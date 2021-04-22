【本報訊】本港再發生利用手機遊戲向幼童索取不雅照片的事件。警方日前拘捕一名13歲男童，指他玩熱門網上遊戲《第五人格》時，藉詞提供武器及裝備，誘使三名9歲至12歲女童拍攝裸照及影片，並威脅公開不雅照加以苛索，索取多達50份不雅照及影片。今次是半年內涉及同一遊戲的第三宗同類案件。

被捕男童於去年12月至今年3月間，透過網上遊戲結識三名9歲至12歲女童，其間以不同藉口，包括換取遊戲及裝備，誘使女童拍攝不雅照片及影片，並傳送給該男童。男童食髓知味，威脅女童公開有關不雅照，條件是要求更多裸照及影片，有受害人因此報警求助。

警方深入調查後，前日以涉嫌「促致未滿十八歲的人以製作色情物品」，於觀塘拘捕涉案男童，初步發現男童與三名受害人不認識，純粹同是網上遊戲平台的玩家。暫未發現男童將裸照再轉載或出售，而當他收到有關裸照，亦沒有向受害人轉發網上遊戲的裝備或武器，警方不排除有人對性好奇驅使其犯案。

教師曾向七少女下手

行動中警方撿獲兩部電腦及三部手機，發現男童向受害人索取照片或影片多達50張，警方正了解是否牽涉更多受害人。

這是半年內第三宗涉及《第五人格》的同類事件。今年2月，11歲小六女童報稱玩遊戲時認識網友，對方訛稱可提供罕有道具向她索取自拍不雅照片及影片。女童先後10次拍攝及傳送不雅照，由母親察覺有異報警。

去年10月，深水埗一名37歲小學教師疑在遊戲中結識玩家，再用遊戲武器誘使未成年少女拍不雅照片及影片。教師事後被捕，警方在其手機發現多張不雅相片，估計涉七名未成年少女。

《第五人格》是內地網易開發的網上遊戲，遊戲本身無色情成份，玩法是四名求生者尋找密碼機破譯及躲避監管者追擊，破譯五台密碼機後可開啟大門逃生，監管者要找尋求生者阻止他們破譯及逃生，遊戲中求生者及監管者有不同道具或技能。

青協青年違法防治中心單位主任李少翠指，近年涉及網絡罪案的犯案者及受害人都有年輕化迹象，有受害人年僅7歲，事件反映少男少女對身體保護意識低，尤其面對吸引力極大的網絡遊戲，「冇錢買武器，惟有就出賣自己身體」。該會近年就網絡安全輔導對象擴展至小學生。