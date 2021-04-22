最近林鄭出席在內地舉行的博鰲亞洲論壇，在接受中央電視台訪問時指出，香港的最壞時刻已經過去，預計今年香港經濟增長回升至3至5%。從林鄭的預測來看，香港經濟正開始步入復蘇階段了。

市民消費回升

究竟這次特首派定心丸是否過份樂觀，筆者認為未必，因為統計處剛公佈今年1至3月的失業率已下降至6.8%，較上次的調查（2020年10月至2021年2月）的7.2%低了0.4個百分點，確認香港經濟已從低谷反彈，看來失業狀況也會隨着經濟好轉而出現持續改善的勢頭。

今次失業率見頂回落是受惠於零售、餐飲服務和人類保健活動三個行業的失業狀況出現較顯著的改善，至於其他行業的失業狀況卻沒有太大的改變。不過，第四波疫情在過去五至六個星期已大幅改善，尤其是源頭不明個案已跌至接近零水平，這表示隱形傳播鏈已越來越小。由於內部疫情接近完全受控，加上市民明顯出現抗疫疲勞，所以社交活動已無可避免地急增，對內部消費來說，這肯定會帶來支持。當經濟從谷底回升，消費情緒自然變得較樂觀，最終驅使內需轉強，從而令部份內部消費行業回復生機，因此，服務性行業，例如零售、飲食、娛樂等，均會成為失業率回穩的主要動力來源。

現時控制疫情最快的工業國家是中國，而經濟第一大國，美國，在國民接種疫苗方面已積極進行，至今已有大約40%成年人接種了第一劑疫苗。從每天新增確診個案回降至六至七萬人來看，美國的疫情已初步受控。當美國的疫情持續放緩時，其經濟反彈力肯定驚人，屆時環球經濟的復蘇力度將會增強，對作為一個外向型經濟的香港來說，必會帶來頗大的正面影響，而本地的失業狀況也會出現更明顯的改善局面。

究竟香港經濟會否順利地展現持續的復蘇能力？這在乎本地疫情的進展，因為以現時特區政府所採用的追蹤、圍堵和隔離的措施已相當有效，因此，一般的群組爆發也不會引起另一波疫情，然而，外圍疫情非常反覆，而變種病毒已在幾個國家出現，但更令人憂慮是其傳染力，是更強和更快。在這情況下，特區政府是不可以在外防輸入再次做錯，否則，香港經濟會因為疫情再次急速惡化而跌入衰退深淵。

要完全將疫情控制，防止外來輸入和清除內部隱形傳播鏈必須做到最好，即使在未來一至兩季內仍然嚴守關口，但在市民的經濟信心轉強的情況下，香港經濟仍會穩定地復蘇，因此，特區政府也不應該過快作出開放關口的決定。

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關焯照

經濟學家、冠域商業及經濟研究中心主任