再多一宗接種疫苗後死亡個案。衞生署公佈多兩宗接種疫苗後死亡個案，兩人均接種BioNTech復必泰疫苗，其中一名43歲患高血脂男子，接種疫苗4日後在家中突然心臟停頓，送院時已無生命迹象。另一人死後才被發現10日前曾接種疫苗。累計有21人接種疫苗後死亡，當中17人接種科興，4人接種復必泰。

43歲男在家心臟驟停 已向死因裁判官呈報個案

衞生署表示接獲醫管局呈報一宗接種疫苗後死亡個案，根據醫管局資料，該名43歲男子本身患有高血脂症及肥胖，4月22日在家中心臟驟停，抵達仁濟醫院急症室時已無生命迹象，搶救無效在同日晚上離世。他曾於4月18日在荃景圍體育館社區疫苗接種中心接種一劑BioNTech復必泰疫苗，接種後逗留在接種中心觀察期間，沒有不適紀錄。

衞生署表示，暫時未有臨床證據顯示其死因由疫苗引起，醫管局已向死因裁判官呈報有關個案；衞生署會將個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估。

66歲婦在床上不省人事 救護員到場後證實死亡

衞生署另接獲一宗死因裁判官個案，一名66歲女子於4月22日早上，被發現在床上不省人事，救護員到場後證實死亡，遺體已移送公眾殮房。該女子曾於4月12日於西灣河體育館社區疫苗接種中心，接種第二劑BioNTech復必泰疫苗。衞生署會將個案交由專家委員會進行因果關係評估。

根據醫管局的資料，今年3月22日至4月18日期間，約有500宗在醫管局急症室死亡個案的紀錄，平均大約每日有18宗；這些個案中，約有60人介乎40至59歲。2018至2020年同期平均每年約有60名40至59歲人士在醫管局急症室死亡。

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