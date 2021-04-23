美國《華爾街日報》編輯委員會早前發表評論文，指8.18案中的民主派被告因公開挑戰中央政府而被定罪。律政司司長鄭若驊日前去信《華爾街日報》反駁，指法官在判決中已闡明理由，斥責任何意圖令公眾覺得法庭在受到不當壓力下判案的暗示，都是不恰當及不尊重法治。

《華爾街日報》編輯委員會的文章指，8.18案中被告壹傳媒創辦人黎智英經常批評中國，月前被港澳辦主任夏寶龍點名批評，而黎涉及《國安法》的案件又可被判囚終身監禁，認為今次判刑是中央政府打擊香港民主運動。文章更呼籲美國政府應游說中國政府釋放黎智英，而香港爭取自由的示威者應獲頒諾貝爾和平獎。

鄭若驊前日（21日）去信《華爾街日報》，強調受《基本法》保障和政府尊重的權利和自由並不是絕對和不受限制的，而2005年終院已裁定《公安條例》合憲，警方的做法亦平衡了公眾秩序和言論集會自由。

她續指，香港的司法獨立有堅實基礎，例如法官終身制、判決無法律後果、不設旋轉門等；而8.18案中的法官公開解釋了判決理由，做法完全依照應有程序。鄭又說，任何意圖令公眾覺得法庭在不當壓力下判決的暗示都不恰當，亦與負責任的傳媒不相稱，而且是公然不尊重法治。她更聲稱，任何人不論其政治或經濟背景都不能超越法律。

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