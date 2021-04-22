今、明兩日（23、24號）是母校皇仁書院開放日。今年開放日特點是虛擬進行，不接受實體參觀。2020年，因為新冠疫情嚴重，母校取消開放日。那是近年第二次。上一次是2003年，因為沙士疫情。今年，新冠疫情還未明朗，學弟們就利用科技突破局限，舉辦網上開放日。

今次網上開放日重點節目包括：網站介紹各分社、興趣組、團體和班級的活動。以立體攝影技術製作的虛擬校園遊，以及互動形式的直播、分享會、實驗示範、比賽和遊戲。

我最期待虛擬校園遊。雖然在母校過了7年，而且校園幾十年並無重大改變。但虛擬遊是加入了攝影師和設計者的角度，亦避開了人潮，所以應該另有一番風味，就像親身參觀羅浮宮和瀏覽它的網站，各擅勝長。

相信更多人感興趣的，是互動部份。因為這樣才和看圖看片有分別，最接近實際參觀。開放日如是，睇醫生亦如是。疫情下，網上睇症，也是近期熱話。其實遠端診症存在已久。一百年前，病人已經會寫信給醫生，講述自己的病情。現時日常診治病人，也常會收到病人電話，詢問病情轉變、藥物反應、化驗報告等。隨着流動通訊普及，病人亦會以電郵和短訊與醫生溝通。所以，單是加入影像的即時對話，不見得是醫療大突破。

遠程醫療，當然不只是網上睇症。遠程醫療重點是克服地域界限。疫情下，或身處偏遠地方病人固然受惠。但其實身體的內部與外間，就是咫尺天涯。現時的微創手術或機械臂手術，始終有線路或硬件連接。假如體外無線準確實時控制，就可以由小型機械人在體內做手術。想像力也是無疆界。再進一步，用超級電腦遠程控制大量像細胞大小的納米機械人，就可能在人體內精細至逐個細胞辨認和處理，例如殺死癌細胞，那就是真正的標靶治療。

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鄭志文醫生