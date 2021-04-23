近年中小學力推STEM教育，不少學校均加強相關設備及師資培訓，天主教慈幼會伍少梅中學亦是其中之一。該校近日更啟用名為「iLAB」的智能課室，讓學生學習人工智能及編程等知識。校長李建文稱，校方獲和富慈善基金贊助200萬建設iLAB及設計課程，希望學生能在中學生涯中掌握21世紀的知識、技能及價值觀。

天主教慈幼會伍少梅中學今為iLAB舉揭幕典禮，獲創科局局長薛永恒主禮，前政務司司長林瑞麟亦有到場。薛致辭時稱當年就讀慈幼會屬校，有幸自小感受到慈幼會的關懷及照顧。他又稱，年輕人仍是香港未來的希望，希望社會各界續為年輕人發展提供機會。

iLAB獲和富慈善基金資助200萬建造，部份資助亦用於課程設計及相關設備開支上。校長李建文表示，iLAB是其「未來學校」願景的重要一環，他認為21世紀的教育不能再墨守成規，學校要重視實踐式學習；學生也應掌握與資訊科技相關的知識及技能，並如大學生般主動學習。他又希望學生運用科技幫助長者，培養服務他人的精神。

李續稱，學校已於中一起將編程教學加入課程之中，校方未來亦會與社企及大學合作，籌備創意媒體和動畫製作課程。他又稱，學校未來會繼續增設不同主題的活動室供不同課題之用，如靜觀室及貓舍。

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