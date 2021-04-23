《人民日報》海外版旗下微信公眾號「俠客島」發文，以「絕不允許給教材『摻毒』」為題，稱綜合分析香港及新疆兩地教材後，發現有多種「摻毒」手法，包括胡編亂造、抹黑污衊、扭曲誤導及偷梁換柱，當中香港《新視野通識教育（綜合四版）——今日香港》的一篇文章，「公然抹黑港警，如香港人權不斷受限、警方執法方式備受爭議、警權損害港人遊行、集會、示威等自由」。文章更形容，近年曝光的「毒教材」目的明確、一致，是「製造仇恨、煽動分裂」。

文章指出，青少年學生本來只是一張白紙，但「被塗黑了，以後再想洗白，何其困難」，又形容「蠱惑人心、妖言惑眾的教材，足以讓青少年生出思想上的膿包」。文章特別提到，香港《新視野通識教育（綜合四版）——今日香港》的一篇文章抹黑污衊，「公然抹黑港警，如香港人權不斷受限、警方執法方式備受爭議、警權損害港人遊行、集會、示威等自由」。

不過，翻查資料，被點名的《新視野通識教育（綜合四版）——今日香港》，由香港教育圖書公司（教圖）出版，屬中聯辦旗下的商務印書館附屬公司。

指歷史教科書講鴉片戰爭扭曲誤導

文章又稱，香港舊版歷史教科書在提及鴉片戰爭時扭曲誤導，「明明是英國人販賣鴉片不成就改為明火執仗⋯⋯被篡改為因中國傲慢、英國不得不決意維護自身權益」，形容「毒教材」荒唐、「離譜到了何種程度」。文章指出，當青少年學習有關教材後，很有可能發生「認賊作父」，難以建構國家認同、民族認同及文化認同。

文章直指，當學生長期被歪曲事實、煽動暴力的教材誤導，難免會「頭腦遭蒙蔽」、「思想上去中國化」、「行為趨向偏激」，才造成近年新疆、香港屢屢出現「暴恐事件」、是「血淋淋的註腳」。文章明言，學生教材要體現國家意志，建設作為一項重要政治任務，又形容任何對歷史負責、對人民負責的國家，都不會讓教育成為無掩雞籠，「剷除毒教材，勢在必行」。

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