註冊社工劉家棟前年7月27日在元朗示威中手持社工證，站在推進中的警察防線前要求警方讓人群慢慢散去，以免釀成人踩人意外，但卻當場遭警員按在地上拘捕，受審後被裁定阻差辦公罪成，重囚一年。劉不服並就定罪及刑期上訴，高院法官黃崇厚兩個月前駁回其定罪上訴，但改判劉監禁八個月。劉今為上訴至終審法院而向高院申請上訴許可證明書，但遭黃官拒絕。據知，劉家棟仍未放棄，將續往終院申請上訴許可。

法官黃崇厚考慮雙方的書面和庭上陳詞後，拒絕批出上訴許可證書，並稱最快下周一頒下書面理由。

預計三個月後刑滿出獄

兩個月前被駁回上訴，因而須重返監獄服刑的劉家棟（25歲），估計服刑再多三個月便刑滿出獄。他今由囚車押送至高院。劉家棟的父母等到庭旁聽，他甫出庭便與旁聽席一一打招呼。

上訴方今提出三個涉及重大而廣泛重要性的法律觀點，要求法庭批准上訴至終院。其中包括在考慮被告是否涉及阻差辦公時，除控罪中指明的警員外，應否考慮現場但不具名的警務人員；若行為被視為阻差辦公，在甚麼程度下其動機會被視作蓄意；另外，在考慮阻差辦公罪刑罰時，法庭有多大程度可考慮其他不相關的罪行，例如非法集結罪。

律政司代表認為，上訴方提出的問題不具可爭辯之處，或已在其他案中處理過，甚或流於學術討論，故反對法庭批出證書。

劉家棟去年6月17日被裁定阻差辦公罪成，是抗爭案件中社工罪成判囚首例。黃官早前在判詞中指，上訴方指劉家棟當時的行為僅對警員陳沛杰帶來不便，不構成阻撓；但法庭認同原審主任裁判官蘇文隆看法，認為陳當時是整個列隊前進的警員之一，法庭不能忽略在當時嚴峻實況下，警員保持陣勢的重要性。警方在推進前已多番勸籲及警告在場人士，並對峙了相當時間。

雖然劉聲言當時目的是為示威者爭取多點時間安全散去，但法官指沒有證據顯示劉在人群中有影響力，人群亦沒有散去，故其說法不令人信服。即使他確如此想，亦只是一廂情願；後來劉在警方作出多番警告下，仍無放棄之意，警方對他探取行動，便合法有據。法官甚至認為，沒證據支持劉當時真誠地相信示威者處於撤退過程。

判詞指，劉當時明顯是想警方不按部署而暫緩或拖慢行動，蓄意作出阻撓警方執行任務的行為，原審定罪穩妥，故駁回定罪上訴。

至於判刑，黃官指劉沒有悔意，社會服務令不適合，緩刑理據亦不足，決定改判監八個月。

【案件編號：HCMA137/20】

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