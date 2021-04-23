立法會正審議「完善」選舉制度的修例，其中一項修訂賦權選舉主任要求收取政府補助的學校及非政府機構（NGO）借出場地作為投票站或點票站，否則罰款1萬元。建制派謝偉俊批評做法荒謬、迂迴，質疑政府無能力規管屬下機構，相關問題根本毋須立例處理，也有建制派議員批阻嚇力不足，促加強罰則，例如拒向不配合的學校批出撥款，甚至「強制」學校、非政府機構借出場地。

政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光在立法會指，過去多次發生受政府資助的學校和社福機構拒絕提供場地作為票站，故在今次修例加入選舉主任可指明場地作為投票站或點票站。謝偉俊質疑，以常理分析，若然有員工拒開門予公司管理人員只需要「炒咗佢」，「政府係唔係連依樣嘢都做唔到呢？」他認為相關的問題毋須立例處理，直斥荒謬。

謝並質疑，若然拒借出場地只罰款1萬元而沒有刑事效果是阻嚇力不足，即使立法仍是「做唔成」，他建議政府直接向機構發信，表明「唔做唔得，出年（政府資助）撥款有問題」，已經足以處理，再批做法「嘥氣」。鄧忍光認為，1萬元的罰款等同「罰分制度」，令該機構知道屬下的機構沒有合理理由拒借出場地，有足夠的阻嚇力。

梁美芬稱所有拒絕理由都是藉口 促公開校名

經民聯梁美芬更提出進一步建議，批相關學校若拒借場地，涉「公德心」問題，日後要在立法會教育事務委員會和福利事務委員會作出跟進，「邊一間唔做（票站），仲要搞到罰款，就要公開（學校名），要付出代價」，並質疑所有拒絕作為票站的理由都是「藉口」。自由黨易志明直指，政府應直接「強制」學校、非政府機構借出場地。

只有熱血公民鄭松泰提出質疑，認為在合理理由下應容許學校拒作為票站。當局指，選舉事務處到現場視察時發現有合理理由，如學校正進行維修未能正常活動，選舉主任不會提告。

謝偉俊促清楚界定煽惑意圖

另外，鄭松泰和謝偉俊關注修例後，煽惑他人不投票或投白票屬犯法的問題。鄭擔心會出現「砌生豬肉」問題，例如呼籲選白衣等同投票白票，當局就隨便截查穿白衣的人。謝也舉例指，天氣太熱或太冷，甚至因疫情也可以是叫人不投票的理由，認為當局應界定清楚煽惑意圖。

政制局長曾國衞就表示，涉及刑事罪行取證和舉證都非常嚴謹，相信實際上不會發生鄭松泰擔心之事。律政司署理律政專員梅基發則指，按既定法律原則，控方有責任清楚證明有煽惑意圖。

鄧忍光回應其他建制派議員時指，若有人在境外利用網絡呼籲投白票，當局會透過警方要求互聯網公司把有關資訊下架，指前年「黑暴」期間有關做法相當有效，互聯網公司的香港管理人支持警方做法，而涉案人在境外犯事後若在港出現，當局可拘捕及起訴涉案人，至於有人在公司內呼籲員工投白票或不投票的行為，由 於公司並非公眾場合，若公眾沒有接收到有關訊息便未必犯法。

建制派提議關愛隊擴闊至65歲或以上 鄧忍光：隨時關愛隊長過其他隊

港府趁今次修例引入為70歲或以上長者、孕婦等而設的投票關愛隊。民建聯柯創盛建議放關長者年齡限制至65歲或以上，理由是長者卡的領取年齡也為65歲。鄧忍光則表示，現時70歲以上的選民人數為71.4萬，佔整體16%，若擴闊到65歲或以上便整體選民24%，60歲或以上更是佔33%，擔心擴闊關愛隊長者年齡「隨時關愛隊長過其他隊」所以要考慮實際操作問題。

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