四名大專生被指於前年11月在中大二號橋一帶參與暴動，案件今續審。拘捕案中次被告的防暴警供稱，追捕示威者期間看見被告失平衡，並面部朝天倒地，於是上前制服。惟辯方庭上播放傳媒片段，顯示該警員未制服次被告前，在地上爬行的次被告已被另一警員從後按膊頭拉跌，警員聲言這是他所指次被告「失平衡」的一幕。警員盤問下亦承認，和同袍制服次被告後曾將他拖行，惟否認使用不恰當武力，亦否認捏造次被告失平衡倒地一事。

案發時隸屬機動部隊Z連第2隊、現隸屬灣仔公眾事務管理組的警員18434林浩翔供稱，前年11月12日下午奉命到中大二號橋增援同袍，追捕示威者期間看見身處示威者中間較前排位置的次被告李俊皓，二人相距約5米。林迅即將目光鎖定在次被告身上，並手持警棍戒備，以嘗試攔截和拘捕他。

拘捕被告時發現他頭頂近後腦處流血

林追至環迴東路近物管處時，次被告面部朝天，並失平衡向後倒地，於是上前制服，其間次被告反抗掙扎並嘗試逃走，未幾再遭多名警員合力制服。林宣佈拘捕次被告後，發現他的頭頂近後腦處流血。

林接受辯方盤問時稱，當時只有他一人上前控制次被告，他強調目光沒有離開次被告。及後辯方庭上播片，其中有線新聞直播片段顯示，次被告遭一名防暴警員以膝蓋壓在地上，及後被兩名警員拖行。

其後辯方再播放一名獨立記者的採訪片段，指次被告遭警員制服時，林其實並不在場。林答稱辯方所播放的片段並非他制服次被告的場面，他在片中仍在追上次被告。

辯方向林指出，他所謂目擊次被告失平衡的一幕，其實在片段中不存在，林不同意。辯方隨即再播放片段，要求林確認他所言次被告失平衡的一刻。片段顯示，次被告在地上爬行期間，被身後一名防暴警員搭膊頭兼從後拉跌，並將其頭部按在地上。林看片至此，聲言那就是他所謂次被告失平衡的一幕。

辯方指，林與次被告有所接觸前，其實不知道次被告身處現場多久，林同意。辯方續指，林所謂與次被告相距約5米、次被告失平衡等情節，其實是林捏造出來，他的觀察也不正確；林不同意。

稱不知次被告曾遭同袍以警棍打傷

盤問下林同意，他將次被告雙手反綁並鎖上索帶後，和同袍拖行次被告，但不同意這是不必要，亦不同意此為不恰當武力。林也聲言，不知道次被告曾遭同袍以警棍打傷，也看不到此事。

案發時隸屬東九龍第二梯隊第一小隊的警員9343鄧志豪供稱，追捕示威者至7號網球場附近時，制服急步離去的第三被告張俊浩。當時第三被告的豬嘴經已除下，惟鄧不知道為何如此。

控罪指四名被告中大學生陳起行（22歲）、理大學生李俊皓（25歲）、專業教育學院學生張俊浩（19歲）及中大學生鄧希雯（24歲）在香港中文大學二號橋及環迴東路一帶和他人參與暴動。陳、張及鄧各被控在非法集結中以護目鏡、防毒面具及濾罐蒙面，張另被控管有雷射筆。聆訊繼續。

【案件編號：DCCC362/20】

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